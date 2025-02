Ukrajina spustila novú ofenzívu v Kurskej oblasti, tvrdia ruské médiá

Ukrajinské ozbrojené sily údajne spustili novú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na ruské médiá. Podľa ruských vojenských blogerov ukrajinské sily údajne zaútočili juhovýchodne od Sudže a postupovali smerom k osadám Fanasejevka a Ulanok.

Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že Ukrajina nasadila do ofenzívy až dva mechanizované prápory. V dôsledku údajných bojov bol v okrese Ryľskyj poškodený plynovod, uviedol gubernátor Kurskej oblasti Alexander Chinštein.

Military sources report a Ukrainian Armed Forces attempt to enter Ulanki, Kursk region. Reports indicate ongoing clashes in the area.#War #Ukraine #Russia #Kursk pic.twitter.com/Bpxu3vGHEi

— @MilitaryStrategist (@MilitaryStrateg) February 6, 2025