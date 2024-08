Ukrajina môže prienikom do ruskej Kurskej oblasti získať, no tiež mnoho stratiť

Ukrajina môže vďaka prieniku do ruskej Kurskej oblasti získať mnoho. Od prekreslenia frontových línií, tlaku na Rusko po získanie priazne a ďalšej pomoci od Západu. Ako však uvádza analýza webu The Guardian, prielom je zároveň obrovským hazardom a Ukrajina môže v tejto operácii aj stratiť.

Ukrajinský prienik do Kurskej oblasti je najväčším útokom cudzej armády na ruskom území od druhej svetovej vojny. Deje sa dva a pol roka po tom, ako Rusko rozpútalo krvavú vojnu na Ukrajine, a desať rokov po ilegálnom anektovaní ukrajinského polostrova Krym.

Ukrajinská armáda ovláda aj mesto Sudža

Podľa odhadov predstaviteľov nemeckej armády sa na ukrajinskom postupe v Kurskej oblasti momentálne podieľa 4-tisíc až 6-tisíc ukrajinských vojakov, ktorých z územia Ukrajiny zaisťujú ďalšie dve až štyri tisícky. Na niektorých miestach Ukrajinci postúpili na ruskom území až do hĺbky 30 kilometrov, pričom prenikajú na línii širokej 65 kilometrov.

Odhaduje sa tiež, že za desať dní operácie zajali Ukrajinci najmenej trojciferný, ak nie štvorciferný, počet ruských vojakov. A ponížená ruská armáda si s tým stále nevie poradiť.

Podľa štvrtkových vyjadrení ukrajinských predstaviteľov ovláda Ukrajina najmenej 82 obcí na ruskom území vrátane kľúčového mesta Sudža, kde sa nachádza dôležitý tranzitný uzol plynovodu pre vývoz ruského zemného plynu do Európy. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj uviedol, že Ukrajinci dobyli viac ako 1 150 kilometrov štvorcových, čo je, pre porovnanie, viac ako polovica Bratislavského kraja.

Operáciu sa podarilo dokonale utajiť

Operácia, ktorá vyhnala z domovov už viac ako 130-tisíc Rusov, však môže byť pre Ukrajincov rizikom. A to vtedy, ak náhodou stratí územia na východe Ukrajiny po tom, čo vojakov z týchto oblastí poslala do Ruska. Tento krok by potom mohol vyzerať skôr ako neuvážený než ako odvážny a zaskočenie ruského nepriateľa bude len krátkodobou výhrou.

Operáciu sa podarilo dokonale utajiť. Ukrajinskí vojaci sa o pláne prielomu do Kurskej oblasti údajne dozvedeli deň pred jeho začiatkom. Netušili o nej dokonca ani americké spravodajské služby, ktoré začiatkom roka 2022 ako prvé priniesli správy, že Rusko sa chystá zaútočiť na Ukrajinu, čo sa o niekoľko týždňov ukázalo ako pravdivé. Zdá sa, že Ukrajina identifikovala a využila slabé miesto Ruska a konala tak rýchlo a tajne, že jeden bojovník dokonca opísal, ako vrazil do ruskej jednotky, keď vojaci akurát sedeli pri káve.

Stratégia Ukrajincov však nie je až taká jasná. Prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že chce zastaviť ostreľovanie územia Ukrajiny z prihraničných ruských oblastí. Kyjev tiež vyhlasuje, že postup narušil ruské logistické trasy. Ukrajina tiež poprela akýkoľvek záujem o dlhodobú okupáciu Kurskej oblasti.

Útok podkopáva Putinov imidž silného muža

Ruský vodca Vladimir Putin označil ukrajinský prienik ako „provokáciu“ a snahu o získanie páky pred mierovými rokovaniami. Aj niektorí analytici sa domnievajú, že Kyjev by sa mohol snažiť o výmenu dobytých území v Rusku za Rusmi okupované časti Ukrajiny.

Útok Ukrajincov môže mať určitý účinok aj v Rusku, a to aj napriek obrovskej mašinérii vojnovej propagandy. Podkopáva totiž Putinov imidž silného muža, vyvoláva pochybnosti medzi elitou a možno aj povzbudzuje hádky o to, kto je vinný za túto celonárodnú hanbu. Dopad ukrajinského prieniku sa pravdepodobne nedá stopercentne prognózovať, a tak viac svetla do toho zrejme vnesú až najbližšie týždne či mesiace.