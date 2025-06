Ukrajina chystá vývoz zbrojárskych technológií

Ukrajina má v úmysle začať vyvážať svoje vojenské technológie do partnerských krajín v Európe aj mimo kontinentu. Týka sa to najmä výrobných zariadení na drony, rakety a prípadne aj delostrelecké zbrane. Povedal to novinárom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Liga.net.

Zelenskyj poznamenal, že už existujú dohody o prístupe k ukrajinským technológiám na výrobu zbraní v iných krajinách. Dodal, že pozitívne signály týkajúce sa exportu zbrojárskych technológií prichádzajú z Dánska, Nórska, Nemecka, Veľkej Británie a Litvy.