Ukrajina chce vedieť, ako ju bude EÚ na budúci rok financovať

Ukrajinský prezident sa zároveň pýta, čo urobia USA v prípade ďalšej ruskej agresie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že konečné rozhodnutie o tom, ako bude Európska únia financovať Ukrajinu v nasledujúcich dvoch rokoch musí padnúť do konca decembra.
„Naši partneri boli informovaní, že rozhodnutie musí byť prijaté do konca tohto roka,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v rámci samitu EÚ, kde sa jej lídri pokúšajú dohodnúť na pláne financovania Ukrajiny.
Chcú aj bezpečnostné záruky
Zelenskyj zároveň vyslovil nádej, že Washington poskytne Kyjevu viac informácií o bezpečnostných zárukách, ktoré by Spojené štáty mohli ponúknuť na ochranu Ukrajiny pred ďalšou ruskou inváziou.
„Je tu otázka, na ktorú stále neviem nájsť odpoveď,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii. „Čo urobia Spojené štáty americké, ak Rusko opäť podnikne agresiu? Čo urobia tieto bezpečnostné záruky; ako budú fungovať?“
Zelenskyj takisto povedal, že Ukrajina bude musieť obmedziť výrobu dronov, ak od EÚ nedostane pôžičku alebo inú finančnú pomoc.
Belgičania majú obavy
Po rokovaní s belgickým premiérom Bartom de Weverom ukrajinský líder tiež povedal, že rozumie jeho obavám z použitia zmrazených ruských aktív, no riziko, ktoré podstupuje Ukrajina je väčšie.
Členské štáty Únie sa podľa Zelenského zhodujú v tom, že Ukrajina potrebuje na budúci rok viac financií. Povedal tiež, že jeho krajine hrozí deficit zahraničnej pomoci vo výške 45 až 50 miliárd eur. Konečné rozhodnutie o tom, ako bude Únia financovať Ukrajinu v rokoch 2026 a 2027 musí byť podľa neho prijaté do konca tohto roka.
Hrozí obmedzenie výroby
„Ak Ukrajina do jari nedostane potrebnú čiastku, ktorú v prípade mieru použije na obnovu krajiny a v prípade pokračovania vojny na priority, najmä na výrobu dronov, tá sa na Ukrajine niekoľkonásobne zníži,“ povedal Zelenskyj na samite EÚ.
„Ukrajina bojuje o život,“ dodal ukrajinský prezident.
Lídri EÚ majú na samite rozhodnúť, či schvália počiatočný úver vo výške 90 miliárd eur zabezpečený zmrazenými ruskými aktívami. Keďže väčšina týchto aktív sa nachádza v bruselskom depozitári Euroclear, Belgicko vyjadrilo obavy z právnej stránky takéhoto postupu a uviedlo, že s ním bude súhlasiť len v prípade, ak od ostatných spojencov získa záruky, ak by Rusko v prípadných súdnych sporoch uspelo.