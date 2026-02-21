Trump obvinil Obamu z vyzradenia utajovaných skutočností. Potom prikázal odtajniť vládne spisy o UFO

V roku 2021 Obama v televíznom rozhovore priznal, že existujú záznamy objektov, „ktoré nevieme vysvetliť“.
PrezidentDonald Trump vo štvrtok oznámil, že nariaďuje administratíve začať zverejňovať vládne dokumenty týkajúce sa mimozemšťanov a neidentifikovateľných lietajúcich objektov (UFO), informuje americký spravodajský web Axios.

„Na základe obrovského záujmu nariaďujem ministrovi vojny a ďalším príslušným rezortom a agentúram, aby začali proces identifikácie a zverejňovania vládnych spisov týkajúcich sa mimozemšťanov a mimozemskej inteligencie, neidentifikovaných vzdušných javov (UAP) a neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO),“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Utajované alebo nie?

Jeho vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo obvinil zo zverejnenia utajovaných informácií bývalého prezidentaBaracka Obamu, ktorý v nedeľu v podcaste Briana Tylera Cohena na YouTube poznamenal, že „mimozemšťania sú skutoční“. Neskôr však vysvetlil, že hovoril o štatistickej možnosti existencie života vo vesmíre.

„Neviem, či sú skutoční alebo nie. Môžem však povedať, že poskytol utajované informácie. Nemal to robiť – urobil veľkú chybu. Vzal to z utajovaných materiálov,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One.

UFO v Kongrese

Záujem o UFO v USA pretrváva desaťročia. Neodtajnená správa Pentagonu z roku 2024 uviedla, že nárast pozorovaní v 50. a 60. rokoch pravdepodobne súvisel s testovaním amerických špionážnych lietadiel. Zároveň nenašla dôkazy o mimozemskej aktivite či iných neidentifikovaných anomáliách.

Téma sa v posledných rokoch dostala aj do Kongresu, najmä pre obavy z možných experimentálnych zariadení Číny, Ruska či iných nepriateľov USA. Trump už v roku 2019 priznal, že dostal informácie o javoch UFO, ale k ich existencii zostal skeptický.

Mimozemská hrozba

Mimozemské otázky sa objavovali aj v minulosti: Bývalý prezident Jimmy Carter v kampani 1976 hovoril o vlastnom pozorovaní UFO v roku 1969 a sľuboval väčšiu transparentnosť. Ronald Reagan spomínal zážitok z letu v 70. rokoch a v prejave v OSN v roku 1987 použil hypotetickú „mimozemskú hrozbu“ ako metaforu na podporu budovania globálnej jednoty.

V roku 2021 Obama v televíznom rozhovore priznal, že existujú záznamy objektov, „ktoré nevieme vysvetliť“. Zároveň však poprel existenciu tajných vojenských laboratórií s mimozemskými telami, o akých sa hovorí napríklad v súvislosti so známou Oblasťou 51 v Nevade.

