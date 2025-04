UEFA kritizuje návrh na rozšírenie majstrovstiev sveta v roku 2030 na 64 tímov

Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin považuje za „zlý nápad“ možné rozšírenie počtu účastníkov majstrovstiev sveta na 64 tímov pre turnaj v roku 2030. Zvlášť, keď už na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nastane zvýšenie počtu reprezentačných mužstiev z doterajších 32 na 48 tímov.

Šéf Uruguajskej futbalovej federácie Ignácio Alonso na ostatnom zasadnutí Rady FIFA v marci navrhol ďalšie rozšírenie turnaja. Strešný orgán svetového futbalu uviedol, že sa bude zaoberať týmto návrhom. Čeferin ho však na kongrese UEFA v srbskom Belehrade ostro odsúdil.

MS na troch kontinentoch

„Je to možno ešte prekvapivejšie pre mňa ako pre vás. Myslím si, že je to zlý nápad,“ povedal Čeferin.

„Myslím si, že to nie je dobrý nápad pre samotné majstrovstvá sveta a nie je to dobrý nápad ani pre nás z pohľadu kvalifikácie. Takže túto myšlienku nepodporujem. Neviem, odkiaľ to prišlo. Je zvláštne, že pred týmto návrhom na Rade FIFA sme o tom nič nevedeli,“ doplnil.

Majstrovstvá sveta v roku 2030 sa budú hrať na troch kontinentoch, pričom hlavnými hostiteľmi budú Španielsko, Portugalsko a Maroko. Na úvod turnaja sa budú konať aj tri zápasy v Južnej Amerike – v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji – na oslavu storočnice, keďže prvé majstrovstvá sveta sa konali v roku 1930 v Uruguaji.