FIFA zvažuje rozšírenie „storočnicových“ MS v roku 2030 zo 48 na 64 účastníkov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvažuje možnosť rozšírenia majstrovstiev sveta v roku 2030 na 64 tímov. Ako referuje web beinsports.com, udialo by sa tak iba „jednorazovo“ ako súčasť osláv storočnice turnaja.

Tento návrh predložil Ignácio Alonso, člen Rady FIFA z Uruguaja, a hoci zatiaľ nebolo prijaté žiadne oficiálne rozhodnutie. Prezident FIFA Gianni Infantino ho označil za „zaujímavý“.

Turnaj v šiestich krajinách

MS 2030, ktoré sa majú konať v Španielsku, Portugalsku a Maroku, s tromi zápasmi v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji na počesť inauguračného turnaja z roku 1930, boli pôvodne plánované pre 48 tímov. Návrh so 64 účastníkmi by však posunul podujatie na úplne novú úroveň. Nielen zvýšením počtu tímov, ale aj celkového počtu zápasov a logistickej náročnosti podujatia.

Rozšírenie na 64 tímov by znamenalo nárast zo 104 na 128 zápasov, čo predstavuje veľké výzvy z hľadiska organizácie, infraštruktúry a udržateľnosti. Podľa denníka The Times by počet ciest potrebných pre takýto veľký turnaj mohol mať značný environmentálny dopad.

Finálne rozhodnutie ešte nepadlo

Hoci návrh mnohých prekvapil, nie je tajomstvo, že FIFA pri rozhodovaní zohľadňuje viacero faktorov nad rámec športu. Zdroj citovaný denníkom The New York Times naznačuje, že riadiaci orgán by sa mohol prikloniť k rozšíreniu na základe finančných a politických výhod, okrem športového dopadu umožnenia účasti viacerých národov na najväčšej futbalovej scéne.

FIFA zatiaľ nedospela k finálnemu rozhodnutiu. Skutočnosť, že sa o tejto myšlienke diskutovalo na oficiálnom zasadnutí Rady, naznačuje, že možnosť rozšírenia počtu účastníkov zostáva dosť reálna.