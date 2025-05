Udržateľné riešenia v slovenských závodoch Schaeffler: Systematické kroky a konkrétne výsledky

Skupina Schaeffler vníma udržateľnosť ako komplexnú a zastrešujúcu tému a preberá environmentálnu a sociálnu zodpovednosť v celom svojom hodnotovom reťazci. Slovenské závody Schaeffler v Skalici a Kysuckom Novom Meste v poslednom období implementovali viaceré opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania spotreby vody a odpadu, ktoré prinášajú merateľné výsledky s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

„Udržateľnosť nie je pre nás formalitou, ale jednou z našich priorít. Konkrétne výsledky v slovenských závodoch Schaeffler, ktoré sme dosiahli vďaka motivovaným kolegom a našim partnerom, dokazujú, že zodpovedný prístup k životnému prostrediu a efektívne využívanie zdrojov idú ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a inováciami,“ vyzdvihol Milan Jurky, konateľ a riaditeľ Schaeffler Slovensko.

Výrazný pokrok v oblasti energetickej efektívnosti

Závod Schaeffler Skalica patrí už niekoľko rokov medzi popredné Schaeffler závody v oblasti energetickej efektívnosti. Aj keď už má viac ako 30 rokov, podarilo sa mu za posledné štyri roky dosiahnuť zníženie spotreby energií až o 8,97 GWh. Prispeli k tomu viaceré opatrenia. Jedným z nich bolo zavedenie novej komplexnej technológie osvetlenia vo výrobných halách s inovatívnym systémom ovládania. Významný podiel na znižovaní spotreby energií mala aj optimalizácia procesu kalenia a efektívna modernizácia technologického zariadenia, čím sa podarilo znížiť emisie skleníkových plynov takmer o 200 ton ročne. Výrazné úspory priniesla aj úprava systému vzduchotechniky vo výrobných halách, ktorý sa automaticky prispôsobuje aktuálnym potrebám a sezóne. „Uvedené úspechy sa nášmu podniku podarili vďaka tímovej spolupráci, silnému technickému zázemiu pracovníkov, podpore zo strany vedenia podniku a nášmu nadšeniu pre témy trvalej udržateľnosti,“ hovorí Ondrej Hrubša, špecialista pre oblasť udržateľnosti v Schaeffler Skalica.

V kysuckom závode sa za posledné tri roky podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o 27 %. Významne k tomu prispelo využívanie odpadového tepla z kompresorov, ako aj optimalizácia procesov vo výrobe – energeticky náročného kalenia. K úsporám energií pomohlo aj využívanie indukčného ohrevu, ale aj výmena osvetlenia za LED technológiu.

V súčasnosti sa na Kysuciach realizuje ďalší významný projekt v oblasti udržateľných riešení. „Prepojenie tepelných čerpadiel s odpadovým teplom z chladiacich veží a systémom chladenia výrobných strojov nám umožňuje optimálne vykurovať haly pri nižšej spotrebe zemného plynu, menšej spotrebe vody a znížených emisiách,“ vysvetľuje Peter Čižmárik, ktorý je zodpovedný za udržateľnosť a údržbu budov a zariadení v Schaeffler Kysuce.

Foto: Schaeffler Slovensko

Efektívnejšie hospodárenie s vodou

Nezanedbateľné výsledky sa dosiahli aj v znižovaní spotreby pitnej vody vďaka zavedenému cirkulárnemu manažmentu vodných zdrojov. V skalickom závode sa v roku 2024 podarilo spracovať viac ako 6 000 m³ odpadových vôd s pomocou nového odparovacieho zariadenia. Ide o ekvivalent ročnej spotreby 58 domácností na Slovensku. Pozoruhodných 69 % z nich sa môže opätovne využiť v prevádzke. Vďaka odparovaciemu zariadeniu ušetrí Schaeffler Skalica pitnú vodu v objeme ročnej spotreby takmer troch stoviek Slovákov.

Foto: Schaeffler Slovensko

K šetreniu prispela aj optimalizácia technológie vysokotlakovej reverznej osmózy a zvýšenie kapacity zásobníkov demineralizovanej vody. Na Kysuciach zasa modernizácia spŕch pre zamestnancov priniesla úsporu 700 m³ vody ročne – zvýšenie komfortu tak išlo ruka v ruke s ekologickým prínosom.

Čistá energia zo slnka

Oba závody aktívne investujú aj do fotovoltiky. Kysucký závod buduje systém s výkonom 1,54 MWp a plánuje ďalšie rozšírenia. Skalický závod už teraz využíva fotovoltický systém s výkonom 1,34 MWp, pričom všetku vyrobenú elektrinu spotrebuje v rámci podniku. Priemerná spotreba elektrickej energie v slovenskej domácnosti je 25 MWh za rok, čo znamená, že oba systémy využívajúce energiu zo slnka by pokryli ročnú spotrebu približne 1150 domácností.

Podpora elektromobility

V Kysuckom Novom Meste k existujúcim 30 nabíjacím staniciam pribudne ďalších 58 – pre vozidlá zamestnancov aj pre firemnú flotilu. Skalický závod rozširuje nabíjaciu infraštruktúru pre firemné vozidlá a v roku 2025 plánuje pridať 9 nových nabíjacích bodov.

Inteligentné odpadové hospodárstvo

Moderný priemysel sa nezaobíde bez efektívneho manažmentu odpadu. Skalický závod zaviedol smart digitálne riešenie – ultrazvukové senzory na kontajneroch, ktoré v reálnom čase monitorujú stav odpadu. Výsledkom je efektívnejšie plánovanie zvozu odpadu a transparentný odpadový manažment založený na zbieraných dátach množstiev, kategórií a počte vývozov jednotlivých odpadov.

V závode v Kysuckom Novom Meste zasa dlhodobo prebieha projekt spracovania brúsneho kalu – špeciálneho typu priemyselného odpadu. Cieľom je nielen znížiť jeho množstvo, ale aj opätovne využiť prevádzkové médiá vo výrobe.

Zaujímavá technológia sa nachádza aj v kysuckej jedálni. Vďaka systému drvičov putuje biologický odpad do zbernej nádrže a následne do bioplynovej stanice. Táto iniciatíva priniesla za dva roky konkrétne výsledky. Zo zvyškov jedál sa podarilo vyrobiť takmer 26 MWh užitočnej elektrickej energie. To je pre predstavu objem energie potrebný na vykúrenie jednej veľkej výrobnej haly s rozlohou cca 3000 m² za mesiac v období zimy.

Udržateľnosť ako súčasť firemnej kultúry

Environmentálne aktivity v Schaeffler Slovensko nekončia za bránami závodov. Zamestnanci sa aktívne zapájajú do výsadby stromov, revitalizácie prírodných lokalít a environmentálneho vzdelávania. V areáloch pribúdajú oddychové zóny, vtáčie búdky, včelie úle aj hmyzie domčeky.

V Schaeffler Slovensko pristupujú k udržateľnosti ako k dlhodobému záväzku, nie jednorazovej aktivite. Systematické opatrenia prinášajú merateľné výsledky pre životné prostredie, firmu aj pre regióny, v ktorých spoločnosť pôsobí.

