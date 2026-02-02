Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, tvrdia francúzske úrady

Francúzske úrady oznámili, že spoločnosť Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, uviedol v pondelok online magazín Revue21.
Podľa 142-stranového dokumentu Uber vedome maskoval pracovnoprávny vzťah ako obchodnú zmluvu, aby sa vyhol povinnostiam zamestnávateľa voči približne 71 000 vodičom v rokoch 2019 až 2022. Uber France vo svojich finančných výkazoch za rok 2024 uviedol, že v decembri 2024 podala francúzska sociálna agentúra Urssaf žalobu proti spoločnosti, v ktorej navrhla prehodnotenie výpočtu sociálnych odvodov.
Urssaf je nezávislý orgán, ktorý vyberá sociálne odvody od firiem a zamestnancov na financovanie štátnych dôchodkových účtov, poistenia v nezamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Uber spochybnil základy žaloby. Spoločnosť nebola schopná odhadnúť potenciálne náklady vyplývajúce z požiadaviek Urssaf a preto si nevytvorila finančné rezervy.
V dokumente citovanom v pondelkovej správe Revue21 Urssaf uviedol, že „pod zámienkou jednoduchej rezervačnej platformy má Uber v skutočnosti vodičov viazaných právnym vzťahom podriadenosti“.
„Čo sa týka statusu vodičov, nedávne rozhodnutia Najvyššieho súdu potvrdili ich postavenie nezávislých dodávateľov a tým objasnili rámec, v ktorom pôsobíme,“ povedal hovorca Uberu pre AFP, odkazujúc na dve rozhodnutia z júla 2025, ktoré odmietli prekvalifikovať vodičov na zamestnancov Uberu. „Momentálne vedieme diskusiu s Urssaf a podporujeme spoluprácu,“ dodal hovorca.