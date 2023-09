Týždeň očami Pavla Urbana: Krava do každej rodiny a zvýšenie dôchodkov o 50 percent

Len nech sú tie už voľby za nami. Niekoľko týždňov priam „zakopávame“ o politikov, ktorí nám sľubujú hory-doly, len aby sme im dali hlas.

Väčšina z nich samozrejme vie, že to čo hovoria, sa nedá uskutočniť, ale niekto možno uverí a každý hlas je dôležitý. Možno bude rozhodovať práve môj alebo váš hlas, a preto treba ísť voliť s rozumom a nie na základe vášní.

Vo voľbách ešte kravu nenúkali

Kreativita niektorých strán naozaj nepozná hranice. Predseda jednej strany, inak si odsedel niekoľko rokov vo väzení za podvody s daňami, chce dať každej domácnosti, ktorá o to požiada, kravu.

Áno kravu, ktorej financovanie by zabezpečil štát a nový majiteľ by sa o ňu iba staral a podojil si každý deň mliečko. Je to milé, ale nejde o diskrimináciu občanov? Ako môže mať niekto kravu, ak býva v paneláku… Ehm, možno ju bude držať v kúpeľni.

Neviem, čo by na to povedali susedia? Ja, ktorý bývam na dedine by som si to možno aj mohol dovoliť, ale svoj hlas mu určite nedám.

Dôchodky sú vždy vďačná téma

Ďalší navrhuje zvýšenie dôchodkov o 50 percent, bez toho aby utrpel štátny rozpočet. Škoda, že moderátorka rádia, kde prezentoval tento návrh sa ho nespýtala odkiaľ chce zobrať prostriedky na takýto nápad.

Ja som dôchodca a určite by som sa potešil, keby môj dôchodok narástol o polovicu, ale voliť túto stranu nebudem. Viem, že je to nereálne, ale strana, ktorá to navrhuje určite ani nepočíta s mojim hlasom, lebo ja budem voliť s rozumom.

Toto sú iba dva návrhy extrémnych a nerealizovateľných sľubov. Predsedovia týchto strán vedia, že sa do parlamentu ťažko dostanú, ale užili si vlastnú chvíľku slávy a vnukom budú spomínať, ako ich dedo bol kandidátom na poslanca parlamentu. Neľutujú ani 17-tisíc eur volebnej kaucie za niekoľko minút slávy.

Len aby sme nešli gréckou cestou

Doteraz som hovoril o stranách, ktoré chcú byť iba na zozname uchádzačov do parlamentu.

Žiaľ o nič lepšia nie je ani situácia s politickými subjektmi, ktoré majú reálnu šancu budúce štyri roky rozhodovať v našom mene. Jasne, že takéto extrémy nepredvádzali, ale aj oni sa usilujú zapáčiť občanom predovšetkým sľubovaním lepšieho zajtrajška.

Všetky sa zhodujú, že krajina je v zlej finančnej situácii, dokonca niektorí odborníci hovoria aj o „gréckej ceste“, ale to stranám akoby nevadilo. Znovu sa sľubujú sociálne výhody, starosť o dôchodcov, lepšie platy učiteľom, zdravotníkom a ďalším, len aby im táto široká populácia dala svoj hlas.

Všetkým je jasné, že sa bude musieť šetriť a tým aj uťahovať opasky, ale vraj nie na úkor životnej úrovne. Neviem, ako to dosiahnuť, lebo aj zvyšovanie daňového zaťaženia sa v konečnom dôsledku bude týkať priamo občanov.

Budeme mať menej pracovných miest a zabudneme na časy, keď nás takmer na ulici volali, aby sme šli pracovať. Moja rodáčka zo Srbska v prvý týždeň pobytu na Slovensku dostala ihneď štyri vážne pracovné ponuky na nekvalifikované pracovné miesta, kde plat ani v jednom prípade nebol nižší ako tisíc eur.

Znovu hovorím, treba voliť s rozumom. Vážne sa treba pozrieť, kto nám čo núka a či je to zároveň aj splniteľné. Vyhnúť sa sladkým rečiam, lebo aj tak tí, čo ich vyslovujú ihneď po voľbách v krátkom čase na ne zabudnú.

Možno rozhodne voľba z vášne

Na záver v krátkosti aj k oblasti, ktorá sa stala dominantnou v predvolebnej kampani. Viaceré strany vedia, že občan prudko reaguje na strach. Preto sme napríklad aj svedkami vyvolávania strachu z migrantov, LGBTI, policajného teroru a podobne.

Preto nevoľme z vášne, ale voľme s rozumom. Často sme oľutovali, keď sme niečo urobili v afekte a malo to po nás vážne následky. Podobne sa nám to môže stať aj v nadchádzajúcich voľbách.

Voľte s rozumom.