Týždeň očami Pavla Urbana: Fico na verejnosti. Zdá sa, že je v plnej forme

Udalosťou týždňa bolo určite vystúpenie premiéra Roberta Fica v Devíne na oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Stalo sa tak po prvý raz od jeho postrelenia 15. mája v Handlovej. Na základe televízneho prenosu môžem usúdiť, že je zasa v plnej forme.

Fico akoby si urobil len malú prestávku

Oslavy príchodu vierozvestcov využil premiér, aby sa prvýkrát po siedmych týždňoch ukázal na verejnosti. Už skôr sa špekulovalo, že zotavovanie šéfa strany Smer-SD prebieha úspešne a preto sa len očakávalo, keď znovu začne naplno vykonávať funkciu premiéra. Z vystúpenia na Devíne možno vidieť, že je na to asi plne pripravený, o čom svedčí aj jeho ďalší program.

Pravdou však je, že sme v priamom prenose nemohli vidieť jeho príchod na tribúnu, kde by sa dalo lepšie posúdiť ako na tom je, ale samotné vystúpenie ukázalo, že sa vôbec nezmenil. Aj túto oslavnú príležitosť využil, aby znovu v plnej sile zaútočil na politických nepriateľov. Predsa, nebol by to Fico, keby sa správal inak.

Znovu sme tu mali útok na progresívcov a liberálov. „Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu,“ vyhlásil.

Nevylúčil ani zmenu ústavy, aby sa v nej napríklad zakotvilo obmedzenie adopcie detí osobami rovnakého pohlavia. Bude vraj hľadať podporu aj v opozícii, kde pravdepodobne narážal na KDH, ktorým aj takto niečo ponúkol, samozrejme aby ich neskôr mohol využiť aj na iné ciele.

Neviem, čo na to všetko povedia niektorí liberálnejšie zmýšľajúci členovia Hlasu-SD, ale Fico akoby hľadal poistku pre prípadné problémy v koalícii a zároveň ukázal, že môže byť zložená aj s iných strán ako tá súčasná.

Návrat premiéra možno stabilizuje koalíciu

Návrat premiéra určite s netrpezlivosťou očakávali aj koaličné strany. Známe je, že nezhody medzi SNS a Hlasom-SD sa niekedy rozoberajú aj na verejnosti a Fico, ktorý bude v plnej sile, by ich mal zastaviť.

Samozrejme, tak SNS ako aj Hlas chcú, aby sa šéf koalície postavil práve na ich stranu. Predseda národniarov Andrej Danko je presvedčený, že mu post predsedu parlamentu patrí, hoci koaličná zmluva hovorí niečo úplne iné, kým Hlas už má plné zuby vydierania zo strany národniarov, že nepodporia návrhy ich ministrov, aj keď sú tieto zakotvené v programovom vyhlásení vládneho kabinetu.

Fico a Smer zatiaľ akoby sa pridali na stranu SNS, lebo im vyhovuje, aby sa stratil potenciál Hlasu a možno aj niektorých poslancov pritiahli na svoju stranu.

Telenovela s voľbou predsedu parlamentu ešte určite bude pokračovať do konca leta, ale nebuďme prekvapení, ak súčasný stav potrvá aj dlhšie, lebo ako povedal jeden z predstaviteľov vládnej koalície, parlament predsa funguje, bez ohľadu na to, že nemá predsedu. Reálne povedané, asi má úplnú pravdu, ale či to budú do nekonečna akceptovať aj v strane Hlas-SD, kde priamo snem potvrdil, že si tento post nedajú.

Samozrejme aj Danko je nedočkavý a už by rád vystupoval ako predseda zákonodarného zboru a privítal členov delegácii jemu spriatelených krajín. Vieme si dobre predstaviť, o ktoré krajiny ide.

Fico zatiaľ iba čakal, samozrejme zranenie mu neumožnilo, aby sa tomuto naplno venoval. Neprekvapme sa však, ak ich nechá, nech si aj naďalej robia zle, lebo zo všetkého môže možno byť práve on víťazom.

Jednou vetou na záver. Fico je znovu v hre a verím, že v rozohranej „partii“ určite bude hľadieť na to, aby samozrejme vyťažil čo najviac pre seba.

Niekto sa možno opýta, prečo som nepísal o rozhodnutí Ústavného súdu. O tom sa už veľa povedalo a možno to víťazstvo vládnej koalície po zverejnení rozhodnutia pre Ficových kamarátov ani nebude také priaznivé. O tom však, keď sa dilema z premlčacou dobou vyjasní.