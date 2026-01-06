Turistov uviaznutých na jemenskom ostrove Sokotra začnú v stredu prepravovať domov

Turisti, ktorí uviazli na jemenskom ostrove Sokotra v dôsledku prerušenia leteckej dopravy pre zvýšené napätie na jemenskej pevnine, budú môcť od stredy odletieť domov, pre agentúru AFP to uviedol predstaviteľ miestneho letiska.
Viac než štyristo uviaznutých
V uplynulých dňoch boli lety do a z Jemenu výrazne obmedzené po eskalácii násilia medzi separatistami, ktorí majú podporu Spojených arabských emirátov, a vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou.
Na letisku sa momentálne nachádza uviaznutých 416 turistov, ktorí by mali byť od stredy prepravovaní linkami Yemenia Airways do letiska v jemenskom Adene a následne pokračovať do Džiddy v Saudskej Arábii. Adenské letisko na pevnine je po niekoľkodňových výpadkoch v prevádzke od nedele.
Vrátane Slovákov
Turisti pricestovali z Abú Zabí linkou leteckej spoločnosti Air Arabia zo Spojených arabských emirátov. „Jemenská aj saudská vláda však zakázali priame lety zo SAE do Jemenu vrátane letov smerujúcich na Sokotru,“ uviedol predstaviteľ letiska s poukázaním na nedávne ozbrojené potýčky o územie medzi frakciami podporovanými SAE a Saudskou Arábiou.
Podľa medializovaných informácií sa medzi turistami uviaznutými na Sokotre nachádzajú aj najmenej dvaja Slováci, okolo šesťdesiat Rusov či francúzski, britskí a americkí občania.