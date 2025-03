Trumpove clá môžu byť cielenejšie

Vlna ciel, ktoré americký prezident Donald Trump plánuje zaviesť 2. apríla, by mohli byť cielenejšie, ako sa očakávalo. Uviedol to v pondelok Biely dom. Tento krok by upokojil firmy a investorov.

Trump označil dátum uplatnenia ciel za „Deň oslobodenia“ pre najväčšiu svetovú ekonomiku, keďže recipročné clá podľa neho napravia obchodné praktiky, ktoré Washington považuje za neférové. Okrem recipročných ciel prezident predtým naznačil, že 2. apríla zavedie aj clá na individuálne odvetvia, ako sú automobilový priemysel, farmaceutický priemysel a odvetvie polovodičov.

Predstaviteľ Bieleho domu povedal, že clá na individuálne jednotlivé odvetvia „sa môžu alebo nemôžu uvaliť 2. apríla“. Podľa neho situácia je „stále premenlivá“ avšak dodal, že recipročné clá sa USA chystajú uplatniť.

Minulý týždeň americký minister financií Scott Bessent v rozhovore pre americký televízny kanál Fox Business uviedol, že Washington poskytne obchodným partnerom informácie o úrovni ciel a necolných bariér. Bessent dodal, že ak by krajiny zastavili svoje praktiky, mohli by sa vyhnúť „colnej bariére“. V tom istom rozhovore Bessent uviedol, že tieto clá sa budú týkať približne 15 percent krajín, ktoré nemajú s USA obchodnú rovnováhu. Minister ich označil za „špinavú pätnástku“.