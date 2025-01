Trumpove clá a nové dane môžu zásadne ovplyvniť slovenskú ekonomiku, dôležitý bude aj vývoj vojny na Ukrajine

Ekonomickí analytici Tatra banky upozorňujú na viacero faktorov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť globálne i slovenské ekonomické prostredie v roku 2025. Medzi kľúčové oblasti, ktoré sledujú, patrí vývoj ciel zavedených prezidentom Trumpom, nové dane a ekonomické situácie v Európe.

Tibor Lörincz zdôrazňuje, že najzaujímavejšími ukazovateľmi nebudú tradičné makroekonomické čísla, ale aké vysoké a aké široké clá zavedie prezident Trump. Spomínajú sa clá až do výšky 100 percent na dovozy z Číny, čo by mohlo výrazne ovplyvniť globálne ekonomické smerovanie. Podľa Borisa Fojtíka bude pozornosť venovaná aj novej dani z finančných transakcií s očakávaným prínosom 600 miliónov eur do štátneho rozpočtu.

Štyri faktory

„Či sa naplnia tieto očakávania, budú so záujmom sledovať ekonómovia aj finančné magazíny, a to nielen na Slovensku,“ komentuje Fojtík. Zároveň naznačuje, že situácia v nemeckom priemysle bude kritická, pretože tlaky na export Nemecka môžu sprostredkovane zhoršovať aj ekonomický rast Slovenska.

Andrej Martiška uvádza, že ekonomická a geopolitická situácia na Slovensku v roku 2025 bude významne ovplyvnená štyrmi kľúčovými faktormi. Ako prvá sa očakáva výška inflácie, ktorá by sa v dôsledku prijatých konsolidačných opatrení mohla zrýchliť až na 5 percent. Slovensko by sa tak mohlo stať krajinou s najvyššou infláciou v regióne.

Geopolitická situácia

Ďalším dôležitým faktorom bude podľa Martišku kurz USD/EUR. Silnejší dolár a slabšie euro by mohli čiastočne kompenzovať negatívne dopady prípadných ciel na európskych exportérov. Tretím sledovaným číslom sú výnosy slovenských štátnych dlhopisov. Ich výška je podľa Martišku kľúčová nielen pre financovanie štátu, ale aj ako ukazovateľ úspechu konsolidačného úsilia. Výnosy štátnych dlhopisov ovplyvňujú aj dlhodobejšie úrokové sadzby v domácej ekonomike, vrátane hypotekárnej politiky.

Rovnako dôležitá bude podľa Martišku geopolitická situácia spojená s blízkosťou bojov na území okupovanom Ruskom. S nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu sa otvárajú rôzne scenáre ďalšieho vývoja vojnového konfliktu. Pre Slovensko je z pohľadu bezpečnosti a ekonomickej prosperity zásadné, aby sa boje nepriblížili k jeho hraniciam.