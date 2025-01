Hovorca pre oblasť obrany za Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU) Roderich Kiesewetter je presvedčený, že po skončení vojny bude nutné umiestniť nemeckých vojakov na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje nemecký denník Schwäbische Zeitung.

Kiesewetter zdôraznil, že Nemecko ako najsilnejšia európska ekonomika by malo byť pripravené významne prispieť k udržiavaniu mieru a budovaniu bezpečnostnej architektúry v Európe. Podľa jeho názoru má Nemecko povinnosť pôsobiť na Ukrajine „vo vhodnom čase s dobre vybavenými jednotkami“, pričom by bolo nezodpovedné túto možnosť vylúčiť. Kiesewetter však uviedol, že účasť nemeckých mierových síl by sa mala uskutočniť v rámci spoločných akcií EÚ a NATO.

„Vzhľadom na naše obmedzené materiálne a ľudské zdroje v Európe bude mierová misia bude efektívna a realistická, ak môže byť integrovaná do európskej a transatlantickej bezpečnostnej architektúry, a teda do NATO, čím by sa jadrový dáždnik rozšíril aj na Ukrajinu,“ uviedol Kiesewetter.