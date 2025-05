Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz odchádza

Poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Mike Waltz odchádza zo svojej funkcie po škandále, v ktorom do rozhovoru o prípravách leteckých útokov na Jemen omylom pripojili novinára. Informovali o tom americké médiá.

Odísť má aj Waltzov zástupca Alex Wong, uviedla CBS News. Podľa televízneho kanála Fox News sa Trump sa k záležitosti čoskoro vyjadrí.

Šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg napísal, že o marcových úderoch proti jemenským povstalcom húsíom vedel niekoľko hodín vopred prostredníctvom aplikácie pre zasielanie správ Signal. Novinár uviedol, že ho pridali do skupinovej konverzácie dva dni predtým. Líder senátnej menšiny Chuck Schumer to označil za „jeden z najprekvapujúcejších únikov vojenských spravodajských informácií“.