Trumpa obvinili zo sprisahania po prehre vo voľbách, vyšetrovanie útoku na Kapitol je tak uzavreté

Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinili zo sprisahania v snahe zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020. Obvinenie uzatvára vyšetrovanie udalostí okolo útoku na Kapitol Spojených štátov zo 6. januára 2021. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Obvinenia považuje za smiešne

Sedemdesiatsedemročný Trump, ktorý opäť kandiduje za prezidenta, je obvinený zo štyroch bodov vrátane sprisahania s cieľom podviesť USA, manipulácie so svedkom a sprisahania proti právam občanov. On popiera obvinenia a na sociálnych médiách to označil za „smiešne“.

Vyšetrovanie vedené špeciálnym vyšetrovateľom Jackom Smithom sa sústredilo na Trumpovo konanie počas dvoch mesiacov od jeho prehry voči demokratovi Joeovi Bidenovi vo voľbách po nepokoje vo Washingtone D.C., kde jeho stúpenci vtrhli do budovy Kongresu, kde v tom čase zákonodarcovia potvrdzovali výsledky volieb.

Postaví sa pred súd

Štyridsaťpäťstranové obvinenie uvádza aj šesť nemenovaných sprisahancov, z toho štyroch právnikov, jedného úradníka z ministerstva spravodlivosti a politického konzultanta. Dokument republikánskeho exprezidenta okrem iného viní zo „sprisahania s cieľom narušiť, brániť a poraziť funkciu federálnej vlády prostredníctvom nečestnosti, podvodu a klamstva“.

Uvádza, že jeho vyhlásenia o volebnom podvode v roku 2020 „boli falošné a on vedel, že boli falošné“, že sa snažil presvedčiť vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea, aby zablokoval potvrdenie Bidenovho víťazstva a spolu s jeho sprisahancami „zneužil nepokoje zdvojnásobením úsilia uplatniť nepravdivé tvrdenia o volebných podvodoch a presvedčiť členov Kongresu, aby ďalej odkladali certifikáciu na základe týchto tvrdení“.

Trump by sa mal vo štvrtok postaviť pred súd vo Washingtone D.C. Niekdajší prezident už čelí obvineniam v ďalších dvoch prípadoch, a to zo zlého zaobchádzania s utajovanými materiálmi a falšovania obchodných záznamov, aby zakryl tajnú platbu pornohviezde.