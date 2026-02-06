Trump zverejnil video, ktoré zobrazuje prvého černošského prezidenta USA Baracka Obamu ako opicu

Americký prezidentDonald Trump vyvolal v piatok pobúrenie po tom, čo na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil video zobrazujúce bývalého prezidentaBaracka Obamu a jeho manželku Michelle ako opice. Video získalo v priebehu dňa tisíce označení „páči sa mi“.
Rasizmus a konšpirácie
Najvyšší predstavitelia Demokratickej strany označili príspevok za „rasistický“, zatiaľ čo Biely dom odmietol kritiku ako „falošné pobúrenie“ a uviedol, že ide o internetové meme.
Na konci jednominútového videa, ktoré šíri konšpirácie o Trumpovej porážke vo voľbách v roku 2020, sa Obamovci na približne jednu sekundu objavia s tvárami nasadenými na telá opíc. V pozadí hrá pieseň The Lion Sleeps Tonight. Video opakuje nepravdivé tvrdenia, že spoločnosť Dominion Voting Systems pomohla ukradnúť voľby v prospech Joea Bidena.
Kráľ džungle alebo škvrna v dejinách?
„Ide o internetové meme, ktoré zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavitt. Dodala, že médiá by mali prestať s „falošným pobúrením“.
Úrad kalifornského guvernéra Gavina Newsoma príspevok ostro odsúdil. „Odporné správanie prezidenta. Každý republikán to musí odsúdiť. Okamžite,“ napísal na platforme X.
Kriticky sa vyjadril aj Ben Rhodes, bývalý poradca Baracka Obamu pre národnú bezpečnosť, ktorý napísal, že budúce generácie budú Obamovcov vnímať ako rešpektované osobnosti, zatiaľ čo Trump zostane „škvrnou v histórii“.