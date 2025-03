Trump vopred plánoval konflikt so Zelenským, tvrdí Merz

Konflikt medzi prezidentmi Ukrajiny a Spojených štátov amerických počas piatkového stretnutia v Bielom dome mohla zámerne vyprovokovať americká strana. Tvrdí to pravdepodobne budúci nemecký kancelár Friedrich Merz.

„Podľa mňa toto stretnutie v Oválnej pracovni nebolo spontánnou reakciou na slová Volodymyra Zelenského, ale, samozrejme, vyprovokovanou eskaláciou. Trochu ma prekvapil tón rozhovoru. Neprinieslo to žiaden úžitok,“ okomentoval Merz.

Línia správania novej americkej administratívy

Rétorika použitá na stretnutí so Zelenským však podľa Merza zapadá do všeobecnej línie správania novej americkej administratívy. „To, čo sme videli vo Washingtone, je v súlade so sériou udalostí z ostatných niekoľkých týždňov, vrátane vystúpenia americkej delegácie v Mníchove na bezpečnostnej konferencii,“ povedal Merz.

Merz tiež povedal, že piatková konfrontácia v Bielom dome spôsobila, že Nemecko bude musieť zvýšiť výdavky na vlastnú armádu. Podľa ekonómov bude nemecká armáda potrebovať investície vo výške najmenej 400 miliárd eur.