Trump sa opäť pochválil, že jeho zdravotný stav je dokonalý

Americký prezident Donald Trump sa v piatok opäť pochválil „dokonalým zdravím“ a kognitívnymi schopnosťami, a to len deň po zverejnení rozhovoru, v ktorom 79-ročný prezident obhajoval svoju spôsobilosť na úrad uprostred množiacich sa pochybností o jeho zdravotnom stave.
„Lekári Bieleho domu práve oznámili, že sa teším ‚DOKONALÉMU ZDRAVIU‘ a že som ‚ZLOŽIL‘ (teda mal som správne odpovede na 100 percent položených otázok!) už tretíkrát po sebe, čo žiadny iný prezident ani predchádzajúci viceprezident nebol ochotný absolvovať,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Len aspirín
Denník The Wall Street Journal (WSJ) zverejnil vo štvrtok rozhovor s Trumpom, ktorý je vo svojich 79 rokoch najstarším človekom, ktorý sa v Spojených štátoch ujal prezidentského úradu –, v ktorom veľké modriny na ruke pripisuje vysokým dávkam aspirínu, pričom zároveň popiera, že by počas podujatí odvysielaných televíziou zaspával.
Trump založil veľkú časť svojho politického imidžu na energickosti – či už prostredníctvom častých interakcií s novinármi, neustálych príspevkov na sociálnych sieťach alebo mémov s umelou inteligenciou, ktoré ho zobrazujú ako superhrdinu.
Prvý rok jeho druhého funkčného obdobia však vyvoláva čoraz viac otázok. Na jeho pravej ruke vidno krvné podliatiny, ktoré často maskuje hrubým mejkapom a občas aj obväzom, a jeho členky vyzerajú opuchnuté.
Nedrieme, len relaxuje
Trump mal občas evidentne problém udržať oči otvorené, napríklad počas stretnutia so zdravotníkmi v Oválnej pracovni v novembri. Pre WSJ to vysvetlil tým, že nedriemal, len relaxoval. „Len ich (oči) zavriem. Je to pre mňa veľmi upokojujúce,“ povedal. „Niekedy ma odfotia, ako žmurkám, žmurkám, a prichytia ma pri žmurkaní.“
Trump vo svojom piatkovom príspevku zároveň dodal, že každý prezidentský alebo viceprezidentský kandidát by mal byť povinný absolvovať „silnú, zmysluplnú a preukázateľnú“ kognitívnu skúšku.
„Našu skvelú krajinu nemôžu riadiť ‚HLÚPI‘ alebo NEKOMPETENTNÍ ĽUDIA!“ napísal americký prezident, ktorý opäť zaútočil na svojho predchodcu Joea Bidena – najstaršieho prezidenta v histórii USA -, ktorý odstúpil zo súboja o znovuzvolenie v roku 2024 po katastrofálnom vystúpení v debate s Trumpom. To vyvolalo obavy z veku demokrata a jeho zjavného úpadku.