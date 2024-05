Trump prirovnal Bidenovu vládu k nacistickému gestapu

Bývalý americký prezident Donald Trump povedal, že súčasná hlava štátu Joe Biden vedie „gestapácku vládu“. Vyjadril sa tak v sobotu v jeho floridskom rezorte Mar-a-Lago počas podujatia s republikánskymi donormi, informuje agentúra AP s odvolaním sa na účastníkov podujatia, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity. Prirovnanie Bidenovej administratívy k tajnej polícii nacistického Nemecka je ďalšou ukážkou ostrej rétoriky Trumpovej kampane využívajúcej autoritársky jazyk.

Ako prvé o Trumpových vyjadreniach informovali noviny The New York Times, ktoré získali nahrávku z podujatia na Floride. „Títo ľudia riadia gestapácku administratívu. Je to jediný spôsob, ako vyhrajú,“ povedal podľa novín Trump.

Bidenova administratíva stojí za jeho stíhaním

Jedna zo spomenutých osôb na podujatí povedala, že Trump prirovnal vládu ku gestapu, keď sa znova sťažoval, že Bidenova administratíva stojí za viacerými trestnými stíhaniami voči nemu vrátane procesov o peniazoch za mlčanie a podvode v New Yorku a ďalších žalôb súvisiacich s jeho úsilím zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020.

Republikánsky guvernér Severnej Dakoty v nedeľu v relácii State of the Union televízie CNN v podstate potvrdil Trumpovo vyhlásenie, ale snažil sa ho bagatelizovať, píše AP.

„Bol to krátky komentár hlboko k veci, ktorá nebola v skutočnosti ústrednou témou toho, o čom hovoril,“ povedal Burgum, ktorý patrí medzi kandidátov na Trumpovho partnera v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Podľa neho väčšina Američanov vníma súčasný Trumpov proces za politicky motivovaný.

Trump ohrozuje demokraciu

Bidenova kampaň Trumpovo vyjadrenie ostro odmietla.

„Trump opäť robí opovrhnutiahodné a urážlivé komentáre o holokauste, pričom jedným dychom útočí na orgány činné v trestnom konaní, oslavuje politické násilie a ohrozuje našu demokraciu,“ uviedol hovorca demokratickej kampane James Singer vo vyhlásení.

V rámci kampane k tohtoročným voľbám sa Trump, ktorý je predpokladaný nominant Republikánskej strany na prezidenta, sa viackrát vyjadril v autoritárskom duchu. Politických oponentov nazval háveďou a povedal, že migranti prechádzajúci cez americko-mexickú hranicu „otravujú krv našej krajiny“.