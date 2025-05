Trump je stále ochotný cestovať do Turecka, ak sa na rokovaniach v Istanbule o mieri na Ukrajine dosiahne pokrok

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že by stále mohol cestovať do Turecka, ak sa na prvých priamych mierových rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne pokrok.

„Viete, ak by sa niečo stalo, išiel by som tam v piatok,“ povedal Trump v Katare po tom, ako ruská delegácia pricestovala do Istanbulu na rozhovory bez prezidenta Vladimira Putina.

Trump v stredu počas návštevy Blízkeho východu povedal, že pôjde do Turecka na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ak tam príde aj jeho ruský partner Vladimir Putin. Ruský vodca sa však rozhodol vyslať na rokovania tím na nižšej úrovni na čele so svojim poradcom Vladimirom Medinským.