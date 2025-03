Trump hrozí Putinovi sankciami. Ak nefunguje cukor, je tu ešte bič, hovorí jeho poradca

Americký prezident Donald Trump pohrozil novými sankciami a clami voči Rusku pre bombardovanie Ukrajiny.

„Na základe skutočnosti, že Rusko práve teraz úplne ‚udiera‘ na Ukrajinu na bojisku, silne zvažujem rozsiahle bankové sankcie, sankcie a clá voči Rusku, kým sa nedosiahne prímerie a KONEČNÁ DOHODA O MIERI,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Trumpova hrozba prišla po tom, ako Rusko podniklo rozsiahle útoky bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

„Prezident Trump je rozhodne presvedčený, že musíme všetkých dostať k rokovaciemu stolu a mohli by sme to urobiť cukrom a môžeme to urobiť bičom, a hovorí s každým,“ povedal novinárom riaditeľ americkej Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett.