Trump a Ibrahim podpísali obchodnú dohodu o zlepšení prístupu USA ku kritickým minerálom

Medzitým Čína sprísňuje kontrolu nad vývozom vzácnych zemín.
Malaysia US Trump
Prezident Donald Trump a malajzijský premiér Anwar Ibrahim držia dokumenty po podpísaní obchodnej dohody v rámci samitu ASEAN v Kuala Lumpure v Malajzii v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump a malajzijský premiér Anwar Ibrahim podpísali obchodnú dohodu, ktorá zlepší prístup USA ku kritickým minerálom. Medzitým Čína sprísňuje kontrolu nad vývozom vzácnych zemín.

Peking tento mesiac oznámil rozsiahle obmedzenia v priemysle vzácnych zemín, čo viedlo Trumpa k hrozbe 100 % ciel na dovoz z Číny ako odvetu. Trump sa nachádza v hlavnom meste Malajzie Kuala Lumpur na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Zdržanie sa zákazu na vývoz kritických minerálov do USA

Podľa novej dohody medzi USA a Malajziou sa Kuala Lumpur zaviazalo zdržať sa zákazu alebo uvalenia kvót na vývoz kritických minerálov do USA. Toto sa deje zatiaľ čo Washington súhlasil s formalizáciou 19-percentných ciel na malajzijské tovary.

Malajzia sa zaviazala zabezpečiť, že nebudú uvalené žiadne obmedzenia na predaj vzácnych zemín americkým spoločnostiam,“ uviedol Biely dom v spoločnom vyhlásení. Malajzia tiež prisľúbila urýchliť rozvoj svojho sektora kritických minerálov v spolupráci s americkými firmami, vrátane predĺženia prevádzkových licencií na zvýšenie výrobnej kapacity.

Dôležitá spolupráca

Zástupca amerického obchodu Jamieson Greer povedal, že dohoda zabezpečí, aby investície a obchod s kritickými minerálmi boli čo najvoľnejšie a najodolnejšie.

Žijeme vo svete, kde sú tieto kritické minerály dôležité pre našu výrobu, technológie a ekonomiku,“ povedal Greer pri podpise. „Je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali ako ochotní partneri, aby sme zabezpečili plynulé dodávateľské reťazce.“

16,2 milióna ton nevyužitých zásob

Malajzia v roku 2023 uviedla, že má približne 16,2 milióna ton nevyužitých zásob vzácnych zemín. Celonárodné moratórium na vývoz surových vzácnych zemín vstúpilo do platnosti 1. januára 2024 s cieľom podporiť domáce spracovanie. Na vrchole obchodného sporu medzi USA a Čínou v roku 2019 čínske štátne médiá naznačili, že vývoz vzácnych zemín do USA by mohol byť znížený ako odplata, čo vyvolalo obavy medzi výrobcami.

V roku 2010 zažilo Japonsko problémy, keď Čína zastavila vývoz vzácnych zemín kvôli územnému sporu. Odvtedy Tokio intenzívne pracuje na diverzifikácii dodávok, podpísalo dohody s austrálskou skupinou Lynas na výrobu z Malajzie a zvyšuje svoje recyklačné kapacity.

