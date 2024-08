Trosky dronu spadli na dom ruského opozičného politika v exile na Ukrajine, s manželkou utrpeli zranenia (foto)

Trosky zostreleného ruského dronu vo štvrtok spadli na dom ruského opozičného politika Iľju Ponomarova, ktorý žije v exile na Ukrajine v Kyjevskej oblasti.

Ponomarov a jeho manželka utrpeli zranenia. Informoval o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroje z polície.

The house of Russian oppositionist Ponomaryov near Kyiv was attacked by „Shahed“ at night

The politician and his wife were injured, but his life is not in danger. Ponomarev himself said that this was the fifth attempted assassination and it was non-standard and the most… pic.twitter.com/rdaZSIeSQs

