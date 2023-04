Tri prvenstvá pre dm v súťaži Mastercard Obchodník roka 2022

Absolútny víťaz, Obchodník s drogériou a parfumériou a Obchodník Generácie Z.

Spoločnosť dm drogerie markt sa v súťaži Mastercard Obchodník roka 2022 v kategórii Obchodník s drogériou a parfumériou, v ktorej bolo hodnotených celkovo až 11 obchodníkov, stala už po desiaty raz jej víťazom. V celkovom poradí obchodníkov vrátane e-shopov zapojených do prieskumu sa po prvýkrát umiestnila na prvom mieste a takisto sa umiestnila na prvom mieste v novej kategórii Obchodník roka Generácie Z. Vo verejnom hlasovaní v kategórii Cena verejnosti, ktoré prebiehalo prostredníctvom internetových stránok a zapojilo sa doň 31 293 osôb, sa dm umiestnila na siedmom mieste s 5 392 hlasmi. dm bola so svojím projektom dmLive nominovaná aj v kategórii Mastercard Inovácia roka – Digitálny šampión medzi TOP 3 projekty, ktoré boli prezentované v rámci konferencie New Retail Summit.

„Desiaty, jubilejný ročník prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka 2022 sa nesie v znamení nášho absolútneho víťazstva až v troch kategóriách – Absolútny víťaz, Obchodník roka s drogériou a parfumériou a Obchodník roka Generácie Z. Sme nesmierne poctení a šťastní, že sa nám po prvýkrát v histórii súťaže práve v týchto náročných časoch poznačených nelichotivou ekonomickou situáciou podarilo triumfovať a dokázať tak našu silnú pozíciu obchodníka v rámci silného konkurenčného prostredia na slovenskom trhu a získať tak titul Absolútny víťaz. Sme hrdí na to, že naši zákazníci nám neustále prejavujú silnú lojalitu a naše predajne a online prostredie sú pre nich miestom, ktorému môžu plne dôverovať. Navyše víťazstvo v kategórii Obchodník roka Generácie Z dokazuje, že sa nám darí v napĺňaní potrieb aj v náročnej mladej cieľovej skupine, akou Generácia Z práve je,“ povedal na margo umiestnení Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Kategória Absolútny víťaz

Najlepšie skóre vynieslo na prvú priečku spoločnosť dm drogerie markt a tá sa tak stala absolútnym víťazom desiateho ročníka ocenenia Mastercard Obchodník roka. dm sa v posledných rokoch vždy držala na špici TOP3 najlepšie hodnotených obchodníkov, tento rok sa jej podaril posun z minuloročného tretieho miesta na prvenstvo. dm dlhodobo posilňuje predovšetkým lojalitu svojich zákazníkov, veľmi silná je aj v parametri dôvery.

Obchodník roka Generácie Z

Obchodníkom roka z pohľadu generácie Z sa stáva dm drogerie markt. Je to predovšetkým vďaka vysokej miere lojality, ktorú mladí ľudia tomuto obchodníkovi preukazujú – je hlavným nákupným miestom v kategórii drogérií a parfumérií pre prevažnú väčšinu mladých ľudí generácie Z. Mladí ľudia zároveň vyjadrujú dm veľmi vysokú mieru dôvery, a to nielen v porovnaní s obchodníkmi v rámci svojej kategórie, ale aj naprieč celým trhom.

Ocenenie Absolútny víťaz preberá Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm. Foto: dm

Kategória Mastercard Obchodník roka s drogériou a parfumériou

Dm drogerie markt získala okrem titulu Absolútny víťaz a Obchodník roka Generácie Z aj ocenenie Mastercard Obchodník roka s drogériou a parfumériou. Bodovala v parametri zapamätateľnosť – spontánne ju uviedlo 70 % respondentov nakupujúcich sortiment. Zákazníci dm drogerie markt deklarujú v danej kategórii aj najvyššiu mieru lojality – podiel zákazníkov, pre ktorých je obchod hlavným nákupným miestom pre daný sortiment, je 73 %.

Mastercard Obchodník roka 2022

Súťaž Mastercard Obchodník roka 2022 je projektom spoločnosti Mastercard, ktorý si už desiaty rok kladie za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom lepšie sa zorientovať na trhu. Celkový víťaz aj víťazi v jednotlivých sortimentných kategóriách boli určení na základe reprezentatívneho výskumu realizovaného nezávislou výskumnou agentúrou, ktorá oslovila 1 000 respondentov vo veku od 15 do 69 rokov.

Pri vyhodnotení výsledkov boli zohľadnené dve skupiny faktorov, a to faktory pozície na trhu (zapamätateľnosť firmy, lojalita zákazníkov) a faktory dôvery zákazníkov (ochota odporučiť predajňu, ochota urobiť opakovaný nákup, naplnenie očakávaní od nákupu v predajni a odlišnosť predajne od konkurencie). Výsledné ocenenia preto predstavujú mapu maloobchodu a slúžia zákazníkom na orientáciu na trhu.

