Tri obce s marginalizovanými rómskymi komunitami dostanú viac než 6 miliónov eur na výstavbu bytov

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) schválil ďalšie tri projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Podpora smeruje do oblasti bývania v obciach Rudňany, Chminianske Jakubovany a Gemerská Hôrka, pričom celková výška schválených nenávratných finančných príspevkov presahuje 6,6 milióna eur.

„Dôstojné bývanie je základnou potrebou a pre mnohé rodiny žijúce v chudobe často aj najväčšou výzvou. Našou snahou je pomáhať tam, kde sú podmienky najťažšie, a vytvárať ľuďom šancu na lepší a bezpečnejší život. Pomoc rodinám v núdzi je aj zodpovednosti štátu,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

Realizáciou projektov sa vytvorí alebo zrekonštruuje kapacita bývania pre 292 osôb, prevažne z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Súčasťou všetkých projektov je aj zabezpečenie činnosti asistenta bývania, ktorý má podporiť udržateľnosť bývania a lepšie začlenenie rodín do bežného života.

V obci Rudňany bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 3,34 mil eur. V rámci projektu sa vybuduje 14 dvojdomov s celkovo 28 bytovými jednotkami, ktoré poskytnú bývanie pre približne 196 obyvateľov.

V obci Chminianske Jakubovany bol schválený príspevok vo výške cez 1,22 mil. eur. Projekt zahŕňa výstavbu bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami, s predpokladanou kapacitou bývania pre 40 obyvateľov.

V obci Gemerská Hôrka bol príspevok vo výške viac ako 2 milióny eur. Prostredníctvom projektu sa vybuduje bytový dom so 16 bytovými jednotkami, ktoré vytvoria bývanie pre 56 obyvateľov.

