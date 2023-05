Tri luxusné BMW a státisícové cesty do Singapuru, peniaze na úrade pre územné plánovanie sa podľa OĽaNO točia veľmi rýchlo

Štátne orgány by mali urobiť na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV) veľmi rýchlo kontrolu hospodárenia s verejnými financiami. Predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) o tom informoval na základe poslaneckého prieskumu na uvedenom úrade.

Ľahkovážne narábanie s peniazmi

Zároveň vyzval predsedu úradu Martina Hypkého, bývalého štátneho tajomníka donedávna podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina), aby sa veľmi zamyslel nad tým, či neuvoľní svoju funkciu niekomu, kto bude menej ľahkovážne narábať s peniazmi daňových poplatníkov. Pondelkový prieskum na novom centrálnom stavebnom úrade iniciovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Podľa predsedu hospodárskeho výboru sa do veľkej miery potvrdili medializované informácie o tom, že na ÚÚPV sa peniaze točia veľmi rýchlo.

Knihy za 60-tisíc eur

„Napríklad nakúpili tri luxusné vozidlá BMW celkovo za takmer 250-tisíc eur. Len za minulý rok sa na služobné cesty do zahraničia minulo 23-tisíc eur, z toho jedna do Bahrajnu, ďalšia do Singapuru, už tento rok do Ománu,“ upozornil na sociálnej sieti Kremský. Na tento rok podľa neho úrad plánuje na zahraničné pracovné cesty ďalších vyše dvestotisíc eur.

„Nakúpili knihy za 60-tisíc eur, ktoré ešte nie sú napísané a budú slúžiť len na to, aby kvázi overili, že prácu tento úrad robí dobre. Platia to istému priateľovi pána predsedu do Singapuru,“ dodal šéf hospodárskeho výboru.