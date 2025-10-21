Trh kože 2025: Odborníci o tom, ako sa starať o pokožku s rešpektom

Už túto sobotu, 25. októbra 2025, sa v Nivy centre v Bratislave uskutoční 9. ročník podujatia Trh kože, ktoré spája odborníkov, pacientov a širokú verejnosť. Podujatie prináša celodenný odborný program, bezplatné poradne, preventívne vyšetrenia aj zónu zdravia a krásy.
Tento rok sa Trh kože nesie v duchu prevencie, včasnej diagnostiky a zodpovednej starostlivosti o pokožku – s dôrazom na prepojenie medicíny, vedy a kozmetickej praxe.
Odborný program – hlavné diskusie:
- 10:00 –Znamienka na koži – kedy sú nebezpečné a ako ich riešiť?
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
- 11:00 –Atopická dermatitída – liečba a zvládanie ochorenia
MUDr. Jana Nemšovská, PhD., primárka Dermatovenerologickej kliniky LF UK,
Alexandra Ondová, pacientka,
Lenka Kováčová, psychologička a pacientka s AD
- 12:00 –Kúpeľná liečba kožných ochorení
MUDr. Alena Korenčíková, Medicínska riaditeľka Kúpele Piešťany a Smrdáky
- 13:00 –Akné: čo naozaj funguje?
MUDr. Martina Part, PhD., dermatovenerologička
- 14:00 –Hemangiomy u detí – čo by mali rodičia vedieť
MUDr. Katarína Murgašová, Univerzitná nemocnica Martin
- 15:00 –Zdravá koža a silná imunita – sila vitamínov C, D a omega-3
- 16:00 –Rosacea pod kontrolou – minimalistický prístup v kozmetickej starostlivosti
Odborníci značky iloveme®
- 17:00 –Kolagén – čo pre našu pokožku skutočne znamená, VIP Collagen
Diskusie na hlavnom pódiu budú moderovať redaktorky TV JOJ, denníka Pravda a Slovenského rozhlasu, ktoré dlhodobo prinášajú témy z oblasti zdravotníctva a prevencie.
Diskrétne a verejné poradne kože
Aj tento rok budú mať návštevníci možnosť využiť bezplatné lekárske konzultácie v dvoch typoch poradní:
Diskrétne poradne (po registrácii online)
Konzultácie sú individuálne, prebiehajú v súkromí a je potrebná registrácia vopred cez webstránku www.trhkoze.sk
Poradňa 1
10:00 – 14:00 | MUDr. Viktória Valkyová
14:00 – 18:00 | MUDr. Martin Doktor
Poradňa 2
10:00 – 14:00 | MUDr. Zuzana Sroková
14:00 – 18:00 | MUDr. Lucia Molnárová
Verejné poradne (bez registrácie)
Konzultácie budú dostupné počas celého dňa bez potreby registrácie.
Návštevníci môžu absolvovať aj kontrolu znamienok dermatoskopom priamo na mieste.
MUDr. Petra Krtová
MUDr. Lucia Molnárová / MUDr. Zuzana Sroková
MUDr. Adriana Šimková
MUDr. Viktória Škodová
MUDr. Michael Scheinbenreif
MUDr. Alena Korenčíková
💬 Prevencia, edukácia a osobný prístup
„Naším cieľom je, aby si ľudia odniesli nielen nové poznatky, ale aj konkrétne odporúčania, ako sa o pokožku starať s rešpektom – bez strachu, ale s dôverou v odborníkov,“ hovorí organizátorka Lele Tarbuk Zemanová.
Trh kože 2025
Sobota 25. októbra 2025, 10:00 – 18:00
Nivy centrum, Bratislava
Vstup voľný
Organizátor: ZEAL
Hlavný partner: MSD
Partneri: VŠZP, 4Life Pharma, AbbVie, Naturamed, Geeg, Vichy, iloveme®, a ďalší.
