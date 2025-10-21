Trh kože 2025: Odborníci o tom, ako sa starať o pokožku s rešpektom

Foto: Trh kože
Už túto sobotu, 25. októbra 2025, sa v Nivy centre v Bratislave uskutoční 9. ročník podujatia Trh kože, ktoré spája odborníkov, pacientov a širokú verejnosť. Podujatie prináša celodenný odborný program, bezplatné poradne, preventívne vyšetrenia aj zónu zdravia a krásy.

Tento rok sa Trh kože nesie v duchu prevencie, včasnej diagnostiky a zodpovednej starostlivosti o pokožku – s dôrazom na prepojenie medicíny, vedy a kozmetickej praxe.

Odborný program – hlavné diskusie:

  • 10:00 –Znamienka na koži – kedy sú nebezpečné a ako ich riešiť?
    MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
  • 11:00 –Atopická dermatitída – liečba a zvládanie ochorenia
    MUDr. Jana Nemšovská, PhD., primárka Dermatovenerologickej kliniky LF UK,
    Alexandra Ondová, pacientka,
    Lenka Kováčová, psychologička a pacientka s AD
  • 12:00 –Kúpeľná liečba kožných ochorení
    MUDr. Alena Korenčíková, Medicínska riaditeľka Kúpele Piešťany a Smrdáky
  • 13:00 –Akné: čo naozaj funguje?
    MUDr. Martina Part, PhD., dermatovenerologička
  • 14:00 –Hemangiomy u detí – čo by mali rodičia vedieť
    MUDr. Katarína Murgašová, Univerzitná nemocnica Martin
  • 15:00 –Zdravá koža a silná imunita – sila vitamínov C, D a omega-3
  • 16:00 –Rosacea pod kontrolou – minimalistický prístup v kozmetickej starostlivosti
    Odborníci značky iloveme®
  • 17:00 –Kolagén – čo pre našu pokožku skutočne znamená, VIP Collagen

Diskusie na hlavnom pódiu budú moderovať redaktorky TV JOJ, denníka Pravda a Slovenského rozhlasu, ktoré dlhodobo prinášajú témy z oblasti zdravotníctva a prevencie.

Diskrétne a verejné poradne kože

Aj tento rok budú mať návštevníci možnosť využiť bezplatné lekárske konzultácie v dvoch typoch poradní:

Diskrétne poradne (po registrácii online)

Konzultácie sú individuálne, prebiehajú v súkromí a je potrebná registrácia vopred cez webstránku www.trhkoze.sk

Poradňa 1

10:00 – 14:00 | MUDr. Viktória Valkyová
14:00 – 18:00 | MUDr. Martin Doktor

Poradňa 2

10:00 – 14:00 | MUDr. Zuzana Sroková
14:00 – 18:00 | MUDr. Lucia Molnárová

Verejné poradne (bez registrácie)

Konzultácie budú dostupné počas celého dňa bez potreby registrácie.
Návštevníci môžu absolvovať aj kontrolu znamienok dermatoskopom priamo na mieste.

MUDr. Petra Krtová
MUDr. Lucia Molnárová / MUDr. Zuzana Sroková
MUDr. Adriana Šimková
MUDr. Viktória Škodová
MUDr. Michael Scheinbenreif
MUDr. Alena Korenčíková

💬 Prevencia, edukácia a osobný prístup

„Naším cieľom je, aby si ľudia odniesli nielen nové poznatky, ale aj konkrétne odporúčania, ako sa o pokožku starať s rešpektom – bez strachu, ale s dôverou v odborníkov,“ hovorí organizátorka Lele Tarbuk Zemanová.

Trh kože 2025

Sobota 25. októbra 2025, 10:00 – 18:00
Nivy centrum, Bratislava
Vstup voľný

Organizátor: ZEAL
Hlavný partner: MSD
Partneri: VŠZP, 4Life Pharma, AbbVie, Naturamed, Geeg, Vichy, iloveme®, a ďalší.

