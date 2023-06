Tretí ročník Invest Summit 2023 prezradí, ako výhodne investovať v aktuálnej dobe

Slováci majú miliardy pasívne na účtoch. Kde sa oplatí ich investovať?

Obrovský vplyv na investičný trh má v súčasnosti vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia, pokles kryptomien, možná recesia či rast úrokových sadzieb. Ako sa na tento vplyv pozerajú odborníci, ako najlepšie v súčasnej situácii investovať a aké trendy nás čakajú, prezradia desiatky expertov, portfólio manažérov, traderov a investorov počas tretieho ročníka investičnej konferencie Invest Summit 2023, ktorá sa uskutoční už zajtra – v stredu 14. júna 2023 od 8.00 hod. v priestoroch HubHub v bratislavskom Twin City C. Last minute vstupenky na Invest Summit 2023 sú ešte dostupné na www.investsummit.sk.

Tretí ročník Invest Summit 2023 s podtitulom Cesta investovania privíta na jednom mieste slovenských a zahraničných odborníkov z finančného sektora, nebudú medzi nimi chýbať poprední ekonómovia Lukáš Kovanda (Trinity Bank), Vít Hradil (Cyrrus), analytik Vladimír Vaňo, Juan Colón (Darwinex), Pavol Hajdu (365.invest), Juraj Forgács (Fumbi), Jacob Jelen (Donat.Network) či Mikuláš Luptáčik, emeritný profesor ekonomickej univerzity vo Viedni a desiatky ďalších.

Program tretieho ročníka Invest Summit 2023 sa bude odohrávať na dvoch pódiách, kde budú prebiehať panelové diskusie a prednášky a side eventy. Celú konferenciu odštartuje úvodný príhovor Juana Colóna, CEO Darwinex, už o 8.00 hod. Panelové diskusie sa budú venovať trendom v investovaní v kontexte geopolitických zmien, investovaniu v čase krízy, tradičnému investovaniu do nových trendových foriem, ale aj akcií, ETF, dlhopisov a spíkri sa budú venovať aj finančnej gramotnosti Slovákov a otázke, prečo ľudia na Slovensku držia veľkú časť svojich úspor na bankových učtoch. Podľa dát Národnej banky Slovenska majú Slováci aktuálne uložených približne 43 miliárd eur, z toho asi 60 % na účtoch, kde ich znehodnocuje inflácia.*

Panelové diskusie budú venované aj téme alternatívneho investovania. Experti sa pozrú na investície do zlata, krypta či investovanie do svojich zamestnancov, ale aj na to, aké sú dnes možnosti v oblasti európskeho dôchodku, tokenizácie či blockchainových fondov.

Rozhodne zaujímavý bude diskusný Battle – Fiat vs. Crypto, ktorý priblíži otázku aktuálneho dopytu a zmien po investovaní v týchto oblastiach, ale zároveň otvorí otázku, ako finančné inštitúcie vnímajú globálnu adopciu nových technológií a veľký záujem o kryptosvet všeobecne. Sme na ceste spolupráce týchto paralelne sa rozvíjajúcich „svetov“? Spíkri sa dotknú aj oblastí, aká je aktuálna komplexita FIAT platobných sietí a jej bariér, ako ďaleko sme od rýchlej celosvetovej globálnej siete, hovoriť sa bude aj o menových reformách v krajinách tretieho sveta.

Panel o NFT a jeho adopcii poskytne konkrétne ukážky NFT a priblíži, ako vytvoriť digitálny asset, ako je NFT právne kvalifikovaný, ako sa dá zvýšiť hodnota NFT, ako je možné optimalizovať zdaňovanie obchodovania NFT a mnoho ďalších zaujímavých okruhov.

Počas konferencie budú predstavené unikátne investičné príležitosti, ktoré odprezentujú Jozef Smrek (Darwinex), Tomáš Barčík (Invest in Slovakia), Juraj Forgács (Fumbi), Matej Šinkovic (DLTPAY) a Jan Kamlach (Chráníme Peníze).

„Som rád, že môžeme aj tento rok prispieť k finančnej, resp. investičnej gramotnosti na Slovensku. Okrem organizácie samotného podujatia sme pre priaznivcov investovania pripravili e-book s názvom Abeceda investora, ktorý slúži ako jednoduchý, všeobecný prehľad o rôznych dostupných finančných nástrojoch,“ prezradil Davy Čajko, prezident asociácie FINAS a organizátor Invest Summit 2023. E-book Abeceda investora, ktorého autorom je spoločnosť TechEvents, ponúka prehľad o aktuálnom dianí vo svete investícií a naučí vás, ako správne investovať a budovať svoj majetok. E-book je voľne dostupný na tomto odkaze.

Okrem panelových diskusií je pripravený bohatý sprievodný program. Počas konferencie bude prebiehať:

IDEATHON (od All about NFT) zameraný na nové nápady a návrhy, čo všetko dokáže NFT a kde všade sa dá NFT využiť. Účelom tejto kreatívy a brainstormingu s tvorbou nápadov a konceptov je prepojiť cieľové skupiny – tých, ktorí nepoznajú kryptosektor, s digitálnymi zberateľskými predmetmi.

zameraný na nové nápady a návrhy, čo všetko dokáže NFT a kde všade sa dá NFT využiť. Účelom tejto kreatívy a brainstormingu s tvorbou nápadov a konceptov je prepojiť cieľové skupiny – tých, ktorí nepoznajú kryptosektor, s digitálnymi zberateľskými predmetmi. Workshop – How to boost your AUM (od Darwinexu) – Event pre fondy a strategy providerov, počas ktorého sa návštevníci dozvedia, ako vyťažiť z ich know-how maximum. Workshop sa ponesie v duchu „vy sa sústreďte na rozvoj stratégie, my vám dodáme kapitál”.

– Event pre fondy a strategy providerov, počas ktorého sa návštevníci dozvedia, ako vyťažiť z ich know-how maximum. Workshop sa ponesie v duchu „vy sa sústreďte na rozvoj stratégie, my vám dodáme kapitál”. MEETUP #9 / Networking – Po konferenčnej časti sa pri príležitosti konania 2. výročia založenia FINAS uskutoční 9. stretnutie Fintech komunity na Slovensku . Tento meetup bude mať samostatný program, ktorý bude rozdelený do viacerých blokov, pričom táto udalosť má už 70 registrovaných ľudí z finančnej komunity, tiež z NBS, MFRS, MIRRI. Dôležitou súčasťou programu tohto bloku bude podpísanie memoranda medzi Ministerstvom financií SR a FINAS asociáciou, predstavenie inovačnej stratégie Úradu vlády a prezentácie členov asociácie FINAS. Tento blok odštartuje príhovor prezidenta asociácie FINAS – Davyho Čajka a viceprezidenta asociácie FINAS – Pavla Čverhu .

Podrobný program MEETUP je k dispozícii tu:

https://www.eventbrite.com/e/finas-meetup-9-tickets-633134451187?aff=eand

Invest Summit 2023 sa koná v stredu 14. júna 2023 v Bratislave. Vstupenky a viac informácií získate na webovej stránke https://www.investsummit.sk/ .

*Zdroj: E-book Abeceda investora. TechEvents, 2023. https://app.tabidoo.cloud/public-form/xkiijl6ohk

