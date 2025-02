Trénoval ho Rooney, rozprával mu o divokej párty s Ovečkinom. Slovenský gólman pôsobil v klube, ktorý vyradil Liverpool - FOTO, VIDEO

Slovenský futbalový brankár Marko Maroši pôsobí takmer celú svoju kariéru v Anglicku. Rodák z Michaloviec prešiel tímami ako Barnoldswick, Doncaster, Coventry, Shrewsbury a Plymouth.

Práve posledný menovaný klub učinil najväčšie prekvapenie v šestnásťfinále FA Cupu – na domácom ihrisku vyradil slávny Liverpool 1:0.

Síce je aktuálne Maroši v Cambridgei, na svojich bývalých spoluhráčov je patrične hrdý. Slovák pôsobil v tíme aj počas koučovania legendárneho Waynea Rooneyho.

Pokojný kouč

Michalovčan je momentálne zranený. Počas rozhovoru pre web sport.sk prezradil, že duel Plymouthu s „The Reds“ sledoval v televízii. „Musím im zagratulovať, mám tam niekoľko kamarátov.“

V lete 2024 bol dlhšie bez klubu, čakal na vhodnú ponuku. Tá prišla práve z tohto klubu z juhozápadného Anglicka. „Bolo to super, anglická druhá liga má veľkú kvalitu. Brali ma ako dvojku s tým, že ak ich jednotka nebude podávať výkony, nemajú problém hodiť ma do brány. Bol som na to pripravený, len tá šanca neprišla.“

Priznal, že do tímu si ho nevybral sám 39-ročný Rooney, ale tréner brankárov. „Ako hráč bol nervák, agresívny. Keď sa prehrávalo, čakali sme, že vtrhne do kabíny a všetkých nás tu rozbije. Ale vôbec. Všetko riešil pokojne, nikdy nezvýšil hlas.“

Veľká párty u Ovečkina

Maroši priblížil, že bývalý anglický reprezentant to má stále „v nohe“. Na tréningu vždy dokázal poslať loptu tam, kam aj mienil.

„On je veľký srandista. Niekedy nám rozprával zážitky z hráčskych čias, historky z kabíny. Raz sa ma opýtal, kto je najlepší brankár v histórii Premier League. Povedal som, že Petr Čech. On so mnou nesúhlasil, povedal Edwina van der Sara. Potom sme o tom debatovali, vravel som mu, že Čech ešte robí hokejového brankára. Pýtal sa ma, či mám rád hokej a či poznám Alexandra Ovečkina. Nevedel, aký je hokej na Slovensku populárny. Začal spomínať na pôsobenie v DC United (vo Washingtone, pozn.). Vravel, že Ovečkin je jeho veľký kamarát. Raz ho pozval k nemu na párty. Pamätal si len, že tam bol samý Rus a samá vodka. Doma mal tri Ovečkinove hokejky. Sľúbil, že mi jednu prinesie, ale asi zabudol.“

Rooney nezabudol ani na svoje pôsobenie v Manchestri United. „Po prehrách niekedy ráno prišiel, že nevie, čo sa v tom klube deje. Mali sme veľa hráčov z Liverpoolu, tí ho podpichovali. Bola sranda.“

Dlhá pauza

Rooney má aj veľa neprajníkov. Maroši povedal, že to schytával každý zápas. „Skandovali, že na druhý deň ho vyhodia. Ale predstavte si, že ste Wayne Rooney. Pod tlakom bol celú kariéru, on to podľa mňa ani nevníma. Ale zároveň musím povedať, že na každom vonkajšom zápase ho čakal rad fanúšikov a žiadali podpisy. To bolo prvýkrát, čo nečakali na hráčov, ale na trénera.“

Slovákovi uplynula polročná zmluva v Plymouthe, do konca júna sa upísal treťoligovému Cambridgu. Jeho začiatok v klube mu nevyšiel podľa jeho predstáv, keďže si roztrhol šľachu v zadnom stehennom svale.

„Museli mi to zašiť, operovali ma. Momentálne som o barlách, nemôžem ani šoférovať,“ uviedol s tým, že sa najskôr vráti až v lete.

Záujem aj do Slovana

Doplnil, že mal šancu odísť do českej najvyššej súťaže, keď dostal ponuku od beznádejne posledných Českých Budějovíc. Zmluvu však odmietol.

„Vlani v lete boli trošku oťukávačky zo Slovana Bratislava. Ale nebolo to konkrétne, len otázky, či by som bol tomu otvorený. Myslel som si, že na Slovensku o mne ani nevedia,“ dodal Maroši pre sport.sk.