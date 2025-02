Tréner Realu Madrid potvrdil veľký záujem o svojich hráčov. Ancelottiho teší, že Rodrygo chce zostať - FOTO

Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid hovorí otvorene o záujme z celého sveta o hráčov z jeho kádra. Talian Carlo Ancelotti ešte pred víkendovým stretnutím na pôde Espanyolu Barcelona, v ktorom jeho zverenci prehrali 0:1, ocenil rozhodnutie Rodryga zostať v „bielom balete“.

O Brazílčana sa reálne zaujímal saudskoarabský Al-Hilal, ktorý chcel „zaplátať dieru“ po jeho krajanovi Neymarov. Ten sa počas predchádzajúceho týždňa vrátil do materského FC Santos.

Rodryga však lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie neprijal a vyhlásil, že v Madride je šťastný. A to u Ancelottiho posilnilo presvedčenie, že všetci jeho hráči chcú zostať v klube.

„Je pre mňa ťažké diskutovať o budúcnosti hráča, pretože ide o osobné rozhodnutia. To, čo vidím, je, že tí, ktorí sú tu, sú veľmi šťastní a túžia zostať, chcú vyhrávať tituly a prispievať k tímu,“ poznamenal taliansky odborník podľa webu footboom1.com.

Nevyhol sa ani diskusii o menách, ktorí momentálne v klube nie sú.

„Každý má svoje individuálne myšlienky a je pre mňa ťažké hovoriť o mojej budúcnosti, takže si predstavte, že by som mal diskutovať o iných. Čo vidím, je, že mnohí chcú zaujať Rodrygovo miesto a radi by hrali za tento tím. Radšej nebudem menovať, ale je tu veľa hráčov, ktorí majú záujem pripojiť sa k nám, dokonca aj tí, ktorých by ste nečakali. To je sila tohto klubu,“ zdôraznil.

Na adresu spomenutého Rodryga doplnil: „Je to všestranný hráč. Vieme, že preferuje ľavú stranu, ale niekedy musí niekto niečo obetovať pre prospech tímu a on vždy myslel najprv na potreby tímu.“

Taliansky tréner prejavil rešpekt voči Saudskej Arábii a ambíciám krajiny rozvíjať svoj futbal, pričom zdôraznil úspech hráčov v Európe.

„Saudská Arábia je národ, ktorý bude v roku 2034 hostiť majstrovstvá sveta. Má právo využiť futbal na vytvorenie pozitívneho obrazu krajiny,‘ uzavrel Ancelotti.