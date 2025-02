Tréner Feyenoordu Priske zaplatil za „nedostatok chémie“, vo funkcii skončil

Dánsky futbalový tréner Brian Priske v pondelok po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie v holandskom klube Feyenoord Rotterdam. Ako hlavné dôvody svojho odchodu uviedol „nekonzistentné výsledky a nedostatok chémie“. Jeho nástupcu vymenujú v utorok.

Štyridsaťsedemročný Priske prevzal Feyenoord pred začiatkom aktuálnej sezóny 2024/2025, keď prišiel zo Sparty Praha. V novom pôsobisku nahradil Arneho Slota, ktorý odišiel do anglického FC Liverpool, no nedokázal nadviazať na úspechy svojho predchodcu. Šestnásťnásobný holandský majster je v Eredivisie až piaty s 12-bodovou stratou na vedúci Ajax Amsterdam. Postúpil však do vyraďovacej fázy Ligy majstrov, kde sa v stredu stretne v prvom zápase šestnásťfinále s talianskym AC Miláno.

Nekonzistentné výkony

„Pre všetky strany je veľkým sklamaním, že sme museli dospieť k tomuto rozhodnutiu,“ povedal generálny a technický riaditeľ Dennis te Kloese. „Hoci Feyenoord dosiahol s Brianom niekoľko pôsobivých výsledkov, najmä v Lige majstrov, výkon prvého tímu bol v posledných mesiacoch príliš nekonzistentný a bohužiaľ, vidíme príliš malý štrukturálny pokrok,“ dodal.

„Ako profesionál aj ako človek si Briana naďalej veľmi vážim. Niekedy však musíte dospieť k záveru, že napriek dobrým úmyslom všetkých veci jednoducho nefungujú a vy ste dosiahli bod, v ktorom nie je dostatočná podpora, aby ste mohli pokračovať spoločne,“ skonštatoval funkcionár Feyenoordu, za ktorý hráva slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko. Súčasťou organizácie je aj krídelník Leo Sauer, momentálne hosťujúci v Brede.