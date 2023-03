Tréner Calzona po remíze s Luxemburskom vyzýva na trpezlivosť, so ziskom bodu bol spokojný (video)

Slovenskí futbaloví reprezentanti nevstúpili ideálne do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku, vo štvrtkovom úvodnom zápase v Trnave uhrali len bezgólovú remízu s výberom Luxemburska.

Spravodlivý výsledok

V tabuľke J-skupiny im po prvom hracom dní patrí tretie miesto za tímami Portugalska a Bosny Hercegoviny, ktoré majú na konte po tri body. Tréner Francesco Calzona bol aj so ziskom bodu spokojný.

„Výsledok považujem za spravodlivý, nebol to ľahký zápas. V prvom polčase sme boli dosť nepresní, strácali sme veľa lôpt. Hráči odovzdali všetko a z ihriska schádzali s tým, že vydali zo seba maximum. Áno, musíme sa zlepšiť vo viacerých činnostiach a musíme byť trpezliví. Máme za sebou spoločné tri zrazy a pätnásť tréningov, nemožno čakať zázrak. Ostáva nám len práca, práca a práca. Ak by sme tento zápas hrali v septembri minulého roka, prehrali by sme ho 0:4,“ skonštatoval Calzona podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Taliansky odborník stále čaká na prvý triumf ako slovenský kouč, neprišiel ani v piatom stretnutí. V septembri viedol Slovákov v Lige národov pri domácej prehre s Azerbajdžanom 1:2 a pri remíze s Bielorusmi 1:1, v novembri pri remízach v Čiernej Hore (2:2) aj doma proti Čiľanom (0:0).

Útočníka vymyslieť nemôže

Calzona sa neobáva o svoju pozíciu a verí v lepšie výsledky tímu v budúcnosti. Pomôcť k nim môže aj útočník Róbert Polievka, ktorého pochválil za reprezentačnú premiéru.

„Fanúšikov chápem, naším cieľom stále je, aby sa vrátili na tribúny. Necítim žiaden tlak a nemám žiadne ultimátum. Poznáme cestu a vieme, kam ísť. Ak by sme aj tento zápas vyhrali, poviem to isté ako teraz, akurát by sme mali o dva body viac. Nemôžem vymyslieť útočníka, ktorý bude dávať góly. Nie som kúzelník, snažím sa s mojím tímom pracovať čo najlepšie. Polievka splnil, čo som očakával – vidí bránku, je nebezpečný a páčia sa mi jeho inteligencia a obetavosť,“ dodal tréner SR.

V šiestom vzájomnom zápase medzi Slovenskom a Luxemburskom sa po prvý raz zrodil nerozhodný výsledok a prvýkrát tiež nepadol gól. V predošlých piatich stretnutiach Slováci štyrikrát zvíťazili a prehrali len raz – 9. februára 2011 v prípravnom zápase v Luxemburgu (1:2).

Kormidelníka Luxemburčanov teší zisk cenného bodu na úvod kvalifikácie. „Vždy ma zaujíma predovšetkým výkon a od toho odvíjam moju spokojnosť. Tentoraz som spokojný aj s výsledkom a bodom. Do prestávky to nebolo z našej strany podľa môjho očakávania, nestrážili sme priestor tak, ako som chcel. V druhom polčase to bolo lepšie, ale stále nie také, ako som si predstavoval. Plusom bolo, že po prestávke sme mali najmä v rýchlosti navrch. V ďalších zápasoch očakávam od nás ešte lepší výkon, ale pravdou je, že je v kvalifikácii lepšie hrať horšie a bodovať, ako hrať výborne a nemať nič,“ zhodnotil duel Luc Holtz na webe SFZ.