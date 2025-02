Tréner Atlética Madrid sa obzerá do Nemecka. Simeoneho zaujal Brandt z Dortmundu - FOTO, VIDEO

Tréner Diego Simeone zo španielskeho futbalového klubu Atlético Madrid uvažuje nad tým, že by chcel do svojho tímu získať nemeckého reprezentačného stredopoliara Juliana Brandta. Dvadsaťosemročného futbalistu Borussie Dortmund označil ako „zaujímavý cieľ“.

Brandt pravidelne preukazuje svoj talent počas pôsobenia v Borussii, jednom z najprestížnejších klubov I. bundesligy. Mnohí ho považujú za jedného z najžiadanejších stredopoliarov v Európe.

A Atlético, spolu s Bayernom Mníchov a Tottenhamom Hotspur, sa zdá byť najhorúcejším kandidátom v boji o jeho angažovanie. Informáciu priniesol web footboom1.com.

Nemecký reprezentant má s Dortmundom zmluvu platnú do roku 2026, no Atlético sa údajne nechce týmto faktom nechať odradiť. Neurčité zdroje naznačujú, že možný prestup by sa mohol uskutočniť počas najbližšieho leta.

Ak by sa dohoda zrealizovala, predstavovalo by to pre Brandta významný krok vpred, keďže by sa pripojil k tímu, ktorý je pripravený súťažiť medzi európskou elitou.

Brandt je všestranný a môže hrať ako ofenzívny stredopoliar či útočník. Zdá sa, že sa úplne hodí do taktických plánov Simeoneho. Navyše, možná potenciálna prestupová suma za Brandta by mohla byť nižšia ako jeho trhová hodnota, ktorá je momentálne odhadovaná na približne 35 miliónov eur.

Hovorí sa, že by mohol byť dostupný za podstatne menej. Tento fakt robí z neho čoraz atraktívnejšiu možnosť pre Atlético Madrid.