Tréner Amorim sa chce rozprávať s Garnachom po kontroverzii počas zápasu proti Ipswichu - FOTO, VIDEO

Portugalský tréner Rúben Amorim si plánuje pohovoriť s útočníkom Alejandrom Garnachom po stredajšom „výstupe“ počas stredajšieho ligového stretnutia proti Ipswichu, v ktorom Manchester United zvíťazil 3:2.

Stále iba 20-ročný argentínsky futbalista síce nastúpil v základnej zostave „Red Devils“, hlavný kouč ho však stiahol z hracej plochy v závere prvého polčasu. Bola to reakcia na vylúčenie Patricka Dorgua, ktorý putoval predčasne pod sprchy po faule.

Amorim sa rozhodol poslať na ihrisko obrancu Noussaira Mazraouiho, kým Garnacho hraciu plochu opustil. A to ho poriadne nahnevalo. Nešiel na lavičku k ďalším náhradníkom, no zamieril priamo do šatne.

Fanúšikovia United bučali na Amorimovo rozhodnutie a Garnacho neskôr zverejnil na instagrame príbeh, v ktorom vyzeral skleslo a kráčal v daždi.

„Bolo chladno a vlhko, možno,“ povedal Amorim o Garnachovom rozhodnutí odísť do šatne.

Amorima novinári požiadali, aby objasnil, či bol nespokojný s výkonom Garnacha. Odpovedal však zmienkou o Marcusovi Rashfordovi, ktorý nedávno odišiel na hosťovanie do Aston Villy po tom, čo portugalský tréner stratil trpezlivosť s jeho prístupom.

„Vidíte spojenie s Rashfordom, však? Viem, viem. Čo hovorím, je, že sa samozrejme porozprávam s Garnachom o tom, takže o tom budem hovoriť, ak chcete, na ďalšej tlačovej konferencii,“ prezradil Amorim. Odmietol kritizovať Dorgua po tom, čo United prežili jeho chybu a vylúčenie.