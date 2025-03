Trapas Sociálnej poisťovne, predvolala si mŕtve bábätko. Myslela som, že odpadnem, tvrdí jeho babka

Listová zásielka od Sociálnej poisťovne spôsobila v rodine šok. Zaslala ju totiž malému chlapcovi, ktorý zomrel pred 20 rokmi ako deväťmesačné bábätko. List do vlastných rúk našla v schránke jeho stará mama Helena z Popradu. Informuje o prípade TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

​“Tak otvorila som schránku a bolo to na moje narodeniny. Ja som myslela, že tam pri schránke odpadnem, pretože to sa nedalo precítiť, keď na mŕtveho vnuka mi príde predvolanie zo Sociálnej poisťovne,“ uviedla Helena.

List bol adresovaný do vlastných rúk

„Zomrel na Slovensku, narodil sa na Slovensku a všetko mal ohlásené 100 percentne na Sociálnej poisťovni,“ doplnila stará mama, čo jej potvrdili osobne aj pracovníčky Sociálnej poisťovne v Poprade. Všetko je evidované v systéme.

Čo sa však v liste písalo, sa nedozvedela. Adresovaný bol do vlastných rúk mŕtveho dieťaťa a ona nemala plnú moc na prevzatie zásielky. O to viac ju to zasiahlo, pretože pred dvomi rokmi pochovala manžela a o pár mesiacov na to náhle zomrel otec nebohého vnuka.

„Pretože stratiť manžela, stratiť syna, stratiť vnuka a obnoviť tú bolesť, to je strašné,“ dodala Helena. Podľa jej slov sa veľká bolesť v srdci nedá ničím nahradiť. Zároveň chcela, aby sa takýto podobný prípad nestal aj iným ľuďom.

Zlyhal ľudský faktor

Sociálna poisťovňa reagovala na incident a uviedla, že v tomto prípade zlyhal ľudský faktor a ospravedlnila sa pani Helene a celej rodine.

„Sociálna poisťovňa písomne kontaktovala pozostalých, teda potomkov po synovi pani Heleny, kvôli vysporiadania nárokov v Sociálnej poisťovni. Ľudským pochybením sme odoslali túto zásielku aj na kontaktné údaje zosnulého maloletého vnuka,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.