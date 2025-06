Transparentnosť, férovosť a udržateľnosť. Víťazom ESG Awards ide o viac než len o biznis

Práve takéto firmy a jednotlivci sa uchádzali o ocenenie ESG Awards, vyhlásené klastrom Košice IT Valley. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Petra Nagyová, Banik & syn a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DTITSO SK).

Ocenené firmy a jednotlivci preukázali výnimočné výsledky v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov podnikania. Skratka ESG zahŕňa tri kľúčové oblasti, a to Environment (životné prostredie), Social (sociálna zodpovednosť) a Governance (správa a riadenie). Cieľom ESG Awards je vyzdvihnúť firmy, ktoré ukazujú, že podnikanie nemusí byť len úspešné, ale aj zodpovedné a zakladajú si na hodnotách ako je transparentnosť, férovosť či udržateľnosť. Sú dôkazom, že je možné budovať biznis a zároveň robiť svet lepším.

„Vnímame, že IT Valley nie je len o nás, o ľuďoch, ktorí pre klaster pracujú, ani o správnej či dozornej rade. Je práve o firmách a o komunite. A my veríme, že medzi nami máme výnimočných ľudí, lídrov a firmy, a práve tento večer im chceme venovať. Chceme rozprávať o výnimočných projektoch, ktoré realizujú a ich výnimočnom prístupe k životnému prostrediu aj svojim kolegom, ale aj o tom, ako pristupujú k výzvam a problémom, čo je veľmi inšpirujúce,“ objasnila vznik súťaže výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

ESG Awards oceňuje firmy, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu. Foto: Košice IT Valley

Nepotrebné banery dávajú prácu

V kategórii Osobnosť vybrala odborná porota spolu s garantom PwC Slovensko spomedzi všetkých nominovaných Mariána Christenka, generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT, Petru Nagyovú, riaditeľku projektu Odpadnesh, a Annu Spoel z FPT Slovakia. Ocenenie získala Petra Nagyová za aktivity s významným presahom mimo hraníc vlastnej organizácie, ktoré prinášajú pozitívne zmeny pre širšiu komunitu. Vedie projekt Odpadnesh zameraný na recykláciu nepotrebných reklamných banerov, čím pomáha vybudovať pracovné návyky u ľudí z vylúčených či ohrozených komunít a poskytuje im prácu za spravodlivú odmenu. Rovnako ako ostatní víťazi, odniesla si jedinečnú cenu navrhnutú študentmi Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

„Som naozaj úprimne prekvapená a dojatá. Musím zdôrazniť, že to nie je len moja cena, ale cena všetkých ľudí, ktorí tvoria eko-sociálny projekt Odpadnesh, hlavne Števa Hrica, zakladateľa samotnej myšlienky, ako aj všetkých obyčajných jednoduchých ľudí, ktorí možno nemali toľko šťastia a rovnakú štartovaciu pozíciu ako iní. Spoločne tvoríme a dávame hodnotu odpadu,“ vyznala sa víťazka.

Na snímke predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman a výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková. Foto: Košice IT Valley

Lepšie porozumieť vlastnej firme, mestu aj štátu

V kategórii Malé a stredné firmy si medzi sebou zmerali sily spoločnosti spĺňajúce minimálne dve z nasledujúcich kritérií: ročný obrat do 50 miliónov eur, majetok do 25 miliónov eur, prípadne menej ako 250 zamestnancov. Z trojice nominovaných firiem Banik & syn, Pikolo a Syntax Systems sa z ocenenia tešila spoločnosť Banik & syn, ktorá sa špecializuje na návrh a inštaláciu energeticky úsporných technológií v oblasti vykurovania, chladenia a vzduchotechniky, s dôrazom na ekologické riešenia. Vo vlastnej prevádzke využíva moderné systémy ako tepelné čerpadlá, fotovoltiku a rekuperáciu.

„Sme malá firma z Vranova nad Topľou, je nás 50+ a už 32 rokov inštalujeme v priemere 400 ekologicky úsporných zariadení ročne. V písmenkách S a G z ESG sa snažíme dosiahnuť konsenzus všetkých našich kolegov – projektových manažérov aj tých v montérkach. Verím, že sa z témy ESG nestane časom len téma papierová a mám nádej, že je to cesta, ako dosiahnuť lepšie porozumenie vlastnej firme a tým aj mestu a štátu,“ uviedol František Banik.

V strede víťaz kategórie Malé a stredné podniky František Banik z Banik a syn. Foto: Košice IT Valley

Živná pôda pre komunity

V kategórii Veľké firmy s významným vplyvom na lokálnej aj národnej úrovni boli nominované Dynamik Holding, Tatravagónka a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Prvenstvo získala spoločnosť DTITSO SK, zameraná na IT služby a digitálne riešenia. Pôsobí v súlade s jasne definovanou ESG stratégiou, využíva 100 percent zelenej energie, podporuje komunitné a vzdelávacie iniciatívy a kladie dôraz na transparentnosť, etiku a zodpovedné riadenie.

Cenu si prevzal generálny riaditeľ Ľubor Žatko: „Na budúci rok oslávi naša spoločnosť 20 rokov a priemerný vek vo firme je 37 rokov. Pred 20 rokmi, keď sa dalo 4-tisíc mladých ľudí na kopu, bolo jasné, že sa niečo stane. A tí ľudia dnes majú deti a rodiny a pre nás je najväčšou motiváciou zanechať tu pre ne nejaký odkaz. To je asi aj hlavný dôvod, prečo sa u nás tak darí rôznym komunitám a mnohí naši kolegovia sú ochotní investovať obrovské množstvo invencie a voľného času na to, aby tvorili niečo pre nás a zanechali tento odkaz. A našou úlohou ako spoločnosti je umožniť im to a podporovať ich. Týmto im chcem všetkým poďakovať.”

Porota sa rozhodla udeliť aj Špeciálnu cenu za výnimočný prínos a dlhodobý lokálny dopad na rozvoj východného Slovenska spoločnosti Tatravagónka.

Generálny riaditeľ DTITSO SK Ľubor Žatko prebral cenu za víťazstvo spoločnosti v kategórii Veľké podniky. Foto: Košice IT Valley

Podnikanie môže pomáhať

Predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman zdôraznil, že Košice IT Valley nie je len o vytváraní podmienok pre príchod investorov a rast regiónu.

„Veríme, že moderné digitálne zručnosti a priemysel môžu byť pôvodcom dobrého života na východnom Slovensku. Pre mňa osobne táto súťaž znamená, že myslíme nielen na seba a na biznis, ale že biznis naozaj môže pomáhať, ako sa o to snažia tí najväčší lídri. Ide o hlbší zmysel.“

Košice IT Valley pri tejto príležitosti zároveň vo svojich radoch oficiálne privítalo nových členov. Medzi 84 subjektov patriacich do klastra sa zaradili spoločnosti First Line Software, Mathison Legal a Magic Soft a organizácia Aj Ty v IT.

Petra Nagyová, riaditeľka projektu Odpadnesh, zvíťazila v kategórii Osobnosti. Foto: Košice IT Valley

