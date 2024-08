Olympijská šampiónka Imane Khelifová sa po návrate domov do Alžírska dočkala vrelého privítania

Po skončení olympijských hier v Paríži sa v piatok do rodného mesta Tiaret vrátila alžírska boxerka Imane Khelifová, zlatá medailistka v ženskej hmotnostnej kategórii do 66 kilogramov.

Vítali ju davy priaznivcov a nová olympijská šampiónka vyzdvihla krajinu, že podporuje svojich športovcov. Verí tiež, že v budúcnosti bude opäť hrdá na svoju vlasť.

Konflikt o rodovú identitu

„Všetci Alžírčania a Alžírčanky majú právo byť šťastní a oslavovať. To dokazuje, že za športom stojí vláda a obyvatelia,“ uviedla Khelifová.

Práve ona bola stredobodom pozornosti celého sveta. Z množstva strán totiž bojovala s obvineniami, že by nemala boxovať medzi ženami. Pre mužské črty jej tváre bola nevedomky vtiahnutá do celosvetového konfliktu o rodovú identitu a reguláciu v športe.

Stalo sa tak po jej prvom súboji pod piatimi kruhmi, keď talianska súperka Angela Cariniová v bolestiach odstúpila z turnaja len pár sekúnd po tvrdom údere od alžírskej súperky.

Vzápätí sa na internete po celom svete strhla lavína neoprávnenej kritiky voči Khelifovej, že je transgenderka alebo dokonca muž.

Dezinformácie šírili aj Trump či Musk

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa postavil na jej obranu a verejne odsúdil tých, ktorí šírili dezinformácie. Khelifová uviedla, že šírenie mylných predstáv o nej poškodzuje jej ľudskú dôstojnosť.

Napriek tomu, že sa Khelifová narodila a vyrastala ako žena, ocitla sa v hľadáčiku debát o pohlaví, sexe a športe po tom, ktoré rozdúchavala najmä Medzinárodná boxerská asociácia (IBA).

Ruské dezinformácie o africkej športovkyni medzičasom zdieľali aj Donald Trump, Elon Musk či J. K. Rowlingová.

Práve na vlaňajšom svetovom šampionáte pod hlavičkou IBA vylúčili Alžírčanku zo súťažného diania, pretože údajne neprešla testom spôsobilosti pre ženskú súťaž.

IBA vedie Rus blízky Putinovi

IBA, ktorú vedie Rus Umar Kremľov veľmi blízky ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, už nie je partnerom MOV pri organizácií olympijských súťaží v boxe.

Alžírčania počas OH energicky bránili Khelifovú a situáciu vnímali ako útok na svoju krajinu. Medzičasom francúzska prokuratúra začala vyšetrovať podnet Khelifovej, ktorá sa na miestne úrady obrátila ešte počas OH 2024 vo veci „online“ obťažovania po spŕške neoprávnenej kritiky a nepravdivých tvrdení o jej pohlaví.

Podnet podala špeciálnej jednotke parížskej prokuratúry pre boj proti nenávistným prejavom v online priestore.

Ako je bežné vo francúzskom práve, sťažnosť neuvádza údajného páchateľa, ale ponecháva na vyšetrovateľoch, aby určili, kto by mohol byť vinný.

Počas olympiády cítila strach

Po návrate do vlasti Khelifová priznala strach, ktorý cítila počas OH. Uviedla, že nikto nemá právo spochybňovať jej pohlavie a ona sama nie je niekým, kto by rád miešal politiku a šport.

„Prečo bol taký krik po celom svete? Bála som sa, ale vďaka Bohu som to dokázala prekonať,“ poznamenala športovkyňa.