Transformácia NAKA bola nezákonná, advokát Kubina poukazuje na stanovisko odborov (foto)

aktualizované 16. septembra, 19:37

Personálne rozkazy vedenia polície týkajúce sa reorganizácie zboru vrátane transformácie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) boli vydané v rozpore so zákonom, keďže neboli vopred prerokované s policajnými odbormi. Upozornil na to na sociálnej sieti advokát Peter Kubina.

Poukázal pritom na list, ktorý od vedenia odborov obdržal jeho klient Štefan Mašin zo skupiny policajtov okolo Jána Čurillu. Z listu vyplýva, že návrhy personálnych rozkazov boli odborom doručené 6. septembra, pričom účinné boli už od 1. septembra.

Zákon o štátnej službe policajtov

„Podľa zákona o štátnej službe policajtov sa musí návrh na prevedenie/preloženie policajta na inú funkciu z dôvodu reorganizácie vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom. Podľa platnej kolektívnej zmluvy to dokonca musí byť až 60 dní vopred, ale to už je benefit nad rámec zákona, ktorý nemožno žiadať od niekoho, kto nerešpektuje ani zákon. Pracujeme teda len so zákonnou požiadavkou, že to musí byť iba vopred,“ napísal Kubina s tým, že „vopred” znamená ešte pred vydaním príslušného personálneho rozkazu a určite to neznamená až po jeho vykonaní.

„Personálne rozkazy, ktorými bola zrealizovaná reorganizácia NAKA, boli vydané v posledných dňoch mesiaca august 2024 s účinnosťou od 1. septembra 2024,“ zdôraznil advokát.

„Návrhy“ personálnych rozkazov

Podľa advokáta zároveň vyznieva veľmi zaujímavo, že 6. septembra boli Odborovému zväzu polície v SR predložené len „návrhy” personálnych rozkazov, ktoré v tom čase už boli približne týždeň účinné a dokonca aj vykonané.

„Niet sa teda prečo čudovať, že stanovisko odborov k týmto personálnym rozkazom bolo nesúhlasné, keďže takáto hrubá a očividná nezákonnosť sa len tak nevidí,“ zdôraznil Kubina. Keďže boli rozkazy vydané v rozpore so zákonom, u tých policajtov, ktorí sa proti nim odvolali, je to podľa Kubinu dôvod na ich zrušenie.

„U tých, ktorí sa neodvolali a o tejto vade nevedeli, je to dôvod na obnovu konania. Na počítanie škôd je ešte priskoro, ale časom určite dôjde aj na to,“ skonštatoval Kubina.

„Máme za to, že v rámci reorganizácie NAKA bolo postupované podľa zákona,“uviedol pre agentúru SITA Odbor komunikácie a prevenciePrezídia Policajného zboru.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem