Traja najvyšší činitelia by mali žiť v štátnom bývaní, podľa Šutaja Eštoka už včera bolo neskoro

Traja najvyšší činitelia by nemali mať na výber a mali by bývať v štátnom bývaní. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Vila pre premiéra

Reagoval tak na potrebu zvýšenej bezpečnosti po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ako však upozornil, tieto nehnuteľnosti sú v súčasnosti v katastrofálnom stave a premiér vilu zatiaľ ani nemá.

„Keď som bol ešte v rokoch 2018 a 2020 vedúcim Úradu vlády SR, tak sme riešili aj bývanie pre premiéra SR. Vtedy sme to už mali takmer vyriešené, no potom prišiel Igor Matovič a dostalo sa to na začiatok,“ uviedol minister s tým, že jeho návrhom bude, aby bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov zabezpečovalo ministerstvo vnútra cez Úrad na ochranu ústavných činiteľov.

Bezpečnosť a ochrana

Cieľom podľa jeho slov je, aby to boli bezpečnostne nastavené nehnuteľnosti, ktoré im budú dávať pocit elementárnej bezpečnosti a ochrany.

„Z môjho pohľadu už včera bolo neskoro. Musíme ísť postupne, musíme zanalyzovať stav, to je však otázka dní. Želal by som si, aby to v tomto roku bolo aspoň z časti vyriešené. Neviete postaviť prezidentskú vilu zo dňa na deň,“ dodal minister.