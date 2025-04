Trailer, ktorý vám stiahne žalúdok. Horor Vráť mi ju! ukazuje, čo všetko je matka schopná urobiť, keď nedokáže pustiť svoje dieťa

Niektoré horory vás len vystrašia. Iné vás prenasledujú ešte dlho po tom, ako sa rozsvietia svetlá. Novinka Vráť mi ju! (Bring Her Back) patrí do tej druhej kategórie – a jej prvý trailer presne ukazuje, prečo.

Začína to (zdanlivo) nevinne. Dvaja súrodenci, nové prostredie, žena, ktorá im chce pomôcť v ťažkých časoch a vezme ich do opatery k sebe, hoci sama má dieťa so špeciálnymi potrebami. Lenže čím viac času s ňou trávia, tým viac sa odhaľuje skutočná pravda: za obetavou starostlivosťou sa skrýva niečo oveľa temnejšie. Zúfalstvo, ktoré sa odmieta zmieriť s tým, že milovaná osoba je preč. Z obrovskej lásky a žiaľu sa stáva posadnutosť.

Foto: Itafilm

Trailer servíruje pomaly budované napätie, ťaživú atmosféru a momenty, ktoré mrazia až do morku kostí. Zvrátená rodičovská láska, ktorá ignoruje prirodzený poriadok vecí. Túžba po opätovnom spojení, ktorá pod maskou láskavej starostlivosti bezohľadne ničí všetko a všetkých navôkol.

Foto: Itafilm

Za filmom stoja bratia Danny a Michael Philippou – tvorcovia virálnych hororových krátkometrážok a autori hitu Hovor so mnou!, ktorý prevrátil žáner naruby a stal sa najúspešnejším hororom štúdia A24. V hlavnej úlohe žiari Sally Hawkins (Podoba vody, Wonka) – držiteľka Zlatého glóbusu za Happy-Go-Lucky a dvojnásobná nominantka na Oscara (za Blue Jasmine a Podobu vody). Jej stvárnenie tichej, no vnútorným šialenstvom poháňanej matky vás bude strašiť ešte dlho po odchode z kina.

Pozrite si trailer tu:

Pripravte sa na film, ktorý vám zalezie hlboko pod kožu, už v júli.

V KINÁCH OD 31. JÚLA 2025!

