Tragická udalosť na železničnej tratí. Žena nemala šancu zrážku s vlakom prežiť

V noci na nedeľu v meste Semily v Libereckom kraji na severe Českej republiky zrazil vlak ženu, ktorá utrpela veľmi vážne zranenia a na mieste zomrela. Informuje o tom web TN.cz.
„Na linke 158 sme prijali oznámenie o zrážke vlaku s osobou na jednokoľajovej trati v Semiloch,“ uviedla hovorkyňa polície Libereckého kraja Klára Jeníčková.
Žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. „Na mieste zomrela,“ potvrdila Jeníčková. Zásah trval niekoľko hodín a železničná doprava bola obnovená až po tretej hodine ráno. Tragickú nehodu vyšetruje miestna polícia. „Všetky okolnosti tejto tragickej udalosti, ako aj totožnosť ženy, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania kriminálnej polície v Semiloch,“ konštatovala hovorkyňa.