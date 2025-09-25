Tragická smrť dvojmesačného bábätka počas rodinnej dovolenky v Grécku

Tragédia postihla mladý pár z Fínska počas ich rodinnej dovolenky na gréckom ostrove Kréta, keď im v noci za tragických okolností zomrel dvojmesačný syn. Telo chlapčeka objavili v prenajatej izbe v dedine Kalyves polícia a záchranári. Informuje o tom web The Mirror.
Grécka polícia vyšetruje podozrenie, že rodičia mohli dieťa nešťastnou náhodou udusiť, keď spalo medzi nimi v posteli. Polícia rodičov na mieste zadržala a odviedla na výsluch, ale neskôr ich prepustila. Obaja podstúpili toxikologické testy a budú vypovedať pred prokurátorom.
Grécka polícia potvrdila, že rodičov obvinili zo zabitia z nedbanlivosti, pretože doterajšie dôkazy neukazujú, že by dieťa chceli usmrtiť úmyselne, uviedli grécke média. Podľa dostupných informácií sa pár pred tragédiou zúčastnil na svadbe a po návrate položil bábätko spať do stredu postele. Polícia sa teraz snaží zistiť všetky okolnosti tejto tragickej udalosti.