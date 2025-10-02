Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna

Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život.
Ako informuje bratislavský policajný hovorcaMichal Szeiff, krátko pred 03.30 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamióna.
Policajti na mieste zistili, že do kamióna zaparkovaného na čerpacej stanici vo vysokej rýchlosti narazil vodič Mazdy. V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol, 37-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice.