Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna

V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Tragická dopravná nehoda
Tragická dopravná nehoda na D4 v Bratislave. Foto: www.facebook.com
Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život.

Ako informuje bratislavský policajný hovorcaMichal Szeiff, krátko pred 03.30 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamióna.

Policajti na mieste zistili, že do kamióna zaparkovaného na čerpacej stanici vo vysokej rýchlosti narazil vodič Mazdy. V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol, 37-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice.

