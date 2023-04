Tornáda v rôznych častiach USA si vyžiadali už sedem mŕtvych, niekoľko ľudí je stále nezvestných (foto)

Juh a Stredozápad Spojených štátov zasiahol masívny búrkový systém, ktorý do viacerých štátov priniesol tornáda a spôsobil škody. Najmenej jedenásť ľudí v dôsledku extrémneho počasia zomrelo a desiatky utrpeli zranenia.

Najmenej jeden človek zomrel a viac ako dve desiatky utrpeli zranenia, niektorí ľudia kritické, keď sa tornádo prehnalo oblasťou mesta Little Rock v štáte Arkansas. Živel poničil aj mesto Wynne v severovýchodnom Arkansase, kde hlásia štyroch mŕtvych.

Úrady v Belvidere v štáte Illinois informovali že počas tornáda sa zrútila strecha divadla, čo si vyžiadalo život jedného človeka a 28 zranených, z toho piatich vážne. V Apollo Theatre sa v tom čase konal heavy metalový koncert a dnu bolo 260 ľudí.

Búrka spôsobila tri úmrtia aj v susednej Indiane. Tornádo pravdepodobne zabilo ženu v severnej Alabame. Jedno úmrtie a štyri zranenia tiež potvrdili v štáte Mississippi.

Pravdepodobne desiatky tornád v USA zasiahli prinajmenšom sedem štátov. Búrkový systém tiež do južnej časti oblasti známej ako Veľké Prérie priniesol prírodné požiare, na Hornom Stredozápade zase vznikli blizardové podmienky. Viaceré štáty hlásili výpadky prúdu, ktoré postihli desaťtisíce ľudí.