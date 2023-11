Top foto dňa (7. november 2023): Budúcnosť Demokratov, nový Leo Express, svetlice pred katedrálou aj prejav Karola III.

Aj utorok 7. november bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy fotoaparátov.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP.

Cyklista prechádza inštaláciou svetelného tunela počas festivalu Lumiere vo Vancouveri. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP.

Foto: Toby Melville/Pool Photo via AP.

Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamilla odchádzajú z britského parlamentu po tom, čo tu predniesol kráľ svoj prvý prejav. Foto: Toby Melville/Pool Photo via AP.

Zsolt Czegledi/MTI via AP.

Fotografia farebného jesenného lesa bola zachytená dronom neďaleko maďarského Debrecínu. Zsolt Czegledi/MTI via AP.