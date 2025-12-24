Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025

Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
Aurora Borealis Alaska
Pohľad na polárnu žiaru z chodníka Perseverance Trail neďaleko centra Juneau na Aljaške, pulzovala nad pohorím Juneau Ridge. Aljaška, 12. novembra 2025. Foto: AP Photo/Becky Bohrer
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025

Fotogaléria k článku:

Estonia Northern Lights
APTOPIX Canada Daily Life
Russia Northern Lights
8 fotografií v galérii
Northern Lights
Okruhy tém: Polárna žiara Top foto dňa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk