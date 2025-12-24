Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025 24. 12. 2025 23:37 Andrea Mezeiová Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva 1 min. čítania Pohľad na polárnu žiaru z chodníka Perseverance Trail neďaleko centra Juneau na Aljaške, pulzovala nad pohorím Juneau Ridge. Aljaška, 12. novembra 2025. Foto: AP Photo/Becky Bohrer Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet Zdieľať Zdieľať Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025Fotogaléria k článku: 8 fotografií v galérii Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Polárna žiara Top foto dňa Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025 Andrea Mezeiová Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy Pavol Machovič Bobry na východnom Slovensku dostali vianočný darček. Súd uznal, že nesmú byť usmrtené - VIDEO Kristína Valovičová Skončí Škriniar opäť v Taliansku? Záujem má tamojší gigant, ale je tam „ale“ Ladislav Hribik Najvýznamnejšie projekty Bratislavy v roku 2025: Ktoré sú to podľa magistrátu? Slávka Ambrová Top foto dňa (24. december 2025): Najkrajšie polárne žiary roka 2025 Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy Bobry na východnom Slovensku dostali vianočný darček. Súd uznal, že nesmú byť usmrtené - VIDEO Skončí Škriniar opäť v Taliansku? Záujem má tamojší gigant, ale je tam „ale“ Najvýznamnejšie projekty Bratislavy v roku 2025: Ktoré sú to podľa magistrátu?