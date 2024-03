Top foto dňa (23. marec 2024): Prezidentské voľby, teroristický útok v Moskve aj oznámenie o rakovine princeznej Kate

Aj 23. marec bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy fotoaparátov.

Pohľad na budovu Crocus City Hall, ktorú zachvátil masívny požiar po tom, čo útočníci použili výbušniny, keď vtrhli do koncertnej siene a spustili tam paľbu z automatických zbraní do ľudí prichádzajúcich na koncert. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby si útok vyžiadal 40 mŕtvych a viac ako 100 zranených. Moskva, 22. marec 2024. Foto: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP.