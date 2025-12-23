Top foto dňa (23. december 2025): Cestovanie pred sviatkami

Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
Holiday Travel
Dobrovoľníčka na letisku Caron Sessions (vľavo) oblečená ako elfka pomáha Cathy Pietrzykovej z Pittsburghu po jej prílete na letisko Love Field. Dallas, 22. decembra 2025. Foto: AP Photo/LM Otero
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Top foto dňa (23. december 2025): Cestovanie pred sviatkami

Fotogaléria k článku:

Holiday Travel
Holiday Travel
Holiday Travel
11 fotografií v galérii
Holiday Travel
Okruhy tém: Cestovanie Top foto dňa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk